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زوجان بين أفريقيا وأوروبا

١٥ يونيو ٢٠٢٤

إيرين وكريستيان يحبان بعضهما وقد تزوجا منذ سنوات عديدة. للحصول على مباركة عائلة إيرين، يسافران إلى تنزانيا.

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عندما أعلنت إيرين ثادي ليوني أنها وقعت في حب رجل ألماني، أصيبت عائلتها التنزانية بالصدمة. كان أصدقاؤها أيضاً مقتنعين بأن الألماني كانت له دوافع خفية. وعلى الرغم من مقاومتهم، طلب كريستيان كريسل - وهو طبيب طوارئ من ماربورغ - يد إيرين. بعدها تزوجا زواجاً مدنياً في ألمانيا، كما خاضا طقوساً تقليدية في موطن إيرين للحصول على مباركة العائلة. واليوم، يعيش الزوجان مع ابنتيهما في ماربورغ، ألمانيا. يحلم كريستيان بالانتقال إلى تنزانيا حيث يريد العمل هناك كطبيب - لكن إيرين غير متحمسة. كيف هي الحياة بين العالمين بالنسبة للعائلة؟ ريبورتاج: يوله زومر و أودو كيليمان

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مراسلون — تقارير تلفزيونية من عين المكان

يعدّ مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية.عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو دويتشه فيله بتقاريرهم أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.

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