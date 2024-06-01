زوجان بين أفريقيا وأوروبا

عندما أعلنت إيرين ثادي ليوني أنها وقعت في حب رجل ألماني، أصيبت عائلتها التنزانية بالصدمة. كان أصدقاؤها أيضاً مقتنعين بأن الألماني كانت له دوافع خفية. وعلى الرغم من مقاومتهم، طلب كريستيان كريسل - وهو طبيب طوارئ من ماربورغ - يد إيرين. بعدها تزوجا زواجاً مدنياً في ألمانيا، كما خاضا طقوساً تقليدية في موطن إيرين للحصول على مباركة العائلة. واليوم، يعيش الزوجان مع ابنتيهما في ماربورغ، ألمانيا. يحلم كريستيان بالانتقال إلى تنزانيا حيث يريد العمل هناك كطبيب - لكن إيرين غير متحمسة. كيف هي الحياة بين العالمين بالنسبة للعائلة؟ ريبورتاج: يوله زومر و أودو كيليمان