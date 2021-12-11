مراسلون - زوال القوة العظمى الاتحاد السوفييتي

إنهار الاتحاد السوفييتي قبل ثلاثين عاماً ليزول معه أكبر نظام شيوعي في العالم. تحول الاتحاد بعدها إلى مجموعة دول مستقلة بدأت رسم مستقبلها كل على حدة. لكن كيف يشعر أولائك الأشخاص الذين ولدوا للتو بينما كانت أكبر دولة في العالم تنهار. استطلعنا الآراء في جورجيا وأوكرانيا وروسيا.
يرى كل من الأوكراني سيرغي سوبول والجورجي إيركالي روزادزه مستقبل بلديهما مرتبطاً بأوروبا ارتباطاً وثيقاً. في المقابل يعتبر الروسي إيغور يشكوفيتس روسيا أفضل بلد في العالم. لكن لا أحداً منهم يحن إلى النظام الشيوعي السابق مع أنهم يرون بعض الفائدة في بقايا الاشتراكية، التي مازالوا يشعرون بها إلى يومنا هذا في حياتهم اليومية.