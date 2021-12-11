مراسلون - زوال القوة العظمى الاتحاد السوفييتي

يرى كل من الأوكراني سيرغي سوبول والجورجي إيركالي روزادزه مستقبل بلديهما مرتبطاً بأوروبا ارتباطاً وثيقاً. في المقابل يعتبر الروسي إيغور يشكوفيتس روسيا أفضل بلد في العالم. لكن لا أحداً منهم يحن إلى النظام الشيوعي السابق مع أنهم يرون بعض الفائدة في بقايا الاشتراكية، التي مازالوا يشعرون بها إلى يومنا هذا في حياتهم اليومية.