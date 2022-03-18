مراسلون - روس في المنفى والحرب ضد أوكرانيا

ولدت أولغا رومانوفا في روسيا، وهربت عام 2017 إلى برلين لأنها لم تعد تشعر بالأمان في موطنها كناشطة في مجال الحقوق المدنية. واليوم، تبذل أولغا كل ما في وسعها لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين والروس الذين يصلون إلى العاصمة الألمانية. أحدهم هو الروسي ليف فلادوف الذي وصل إلى برلين منذ بضعة أيام فقط. وكان الشاب قد انتقد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ويخشى على حياته منذ ذلك الحين.