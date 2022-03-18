 مراسلون - روس في المنفى والحرب ضد أوكرانيا | مراسلون | DW | 19.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون

مراسلون - روس في المنفى والحرب ضد أوكرانيا

يفر يومياً عشرات آلاف الأوكرانيين من الحرب بحثاً عن الأمان، كما يغادر المعارضون الروس وطنهم أيضاً، حيث أنهم يرفضون الحرب ضد أوكرانيا ويعانون من قمع حرية التعبير في روسيا.

مشاهدة الفيديو 12:30

ولدت أولغا رومانوفا في روسيا، وهربت عام 2017 إلى برلين لأنها لم تعد تشعر بالأمان في موطنها كناشطة في مجال الحقوق المدنية. واليوم، تبذل أولغا كل ما في وسعها لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين والروس الذين يصلون إلى العاصمة الألمانية. أحدهم هو الروسي ليف فلادوف الذي وصل إلى برلين منذ بضعة أيام فقط. وكان الشاب قد انتقد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ويخشى على حياته منذ ذلك الحين.

المزيد من المركز الإعلامي

أكدت وزيرةُ الخارجية الالمانية أن انتهاكَ روسيا للقانون الدولي يفرض واقعا جديدا يُحَّتمُ تغييرَ السياسة الامنية.

وزيرة الخارجية الألمانية تعرض خطة جديدة للسياسة الأمنية للبلاد 18.03.2022

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجا على حرب أوكرانيا ويرفعون شعارات مناهضة للغزو الروسي

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجا على حرب أوكرانيا 14.03.2022

ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى ألمانيا لنحو 80 ألف لاجئ. استقبلت برلين المئات منهم، ومن بينهم عرب.

لاجئون عرب من أوكرانيا يطلبون اللجوء في ألمانيا 10.03.2022

تدرس ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية طاقية عن روسيا. ومن بين الخطط تمديد العمل بالطاقة النووية.

ألمانيا .. خطط لتحقيق استقلالية عن الغاز الروسي 15.03.2022

المزيد مراسلون

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - بين مؤيد ومعارض - كيف تقسم كورونا ألمانيا 12.03.2022

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - أوكرانيا: أول أيام الحرب 06.03.2022

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - على الأقدام نحو القمم - ساعي البريد في جزيرة ريونيون 26.02.2022

Zypern Tourismus Varosha

مراسلون - فاروشا: هل سيحدث تغيير في الصراع القبرصي؟ 19.02.2022

اقرأ أيضا

Screenshot of Russian leader Vladimir Putin's speech on February 24, 2022. Quelle: http://en.kremlin.ru/multimedia/video

أوكرانيا تدعو لاعتبار بوتين "مجرم حرب" ومجموعة السبع: المجرمون سيحاسبون 17.03.2022

طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.

ISTANBUL, TURKIYE - FEBRUARY 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends Turkiye Economy Model introductory meeting held at Istanbul Congress Center via video conference in Istanbul, Turkiye on February 12, 2022. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

أردوغان يعرض استضافة محادثات بين بوتين وزيلينسكي لوقف الحرب 17.03.2022

أكد مكتب الرئيس التركي أن أردوعان عرض استضافة الرئيسين الروسي والأوكراني لإجراء محادثات في تركيا للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، فيما طلبت أوكرانيا من تركيا أن تكون "أحد الأطراف الضامنة" لاتفاق محتمل مع روسيا.

ARCHIV - 03.03.2022, Russland, Moskau: HANDOUT - Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte und von AP zur Verfügung gestellte Bild zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, während er eine Sitzung des Sicherheitsrates per Videokonferenz leitet. (zu dpa Putin-Doku statt Nelson Müller im ZDF am Dienstag) Foto: Andrei Gorshkov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ 09.03.2022, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht nach dem Gespräch mit dem kanadischen Premierminister Trudeau bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin. Foto: Odd Andersen/POOL AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حرب أوكرانيا ـ شولتس يدعو في اتصال مع بوتين لوقف إطلاق النار 18.03.2022

أعلنت برلين أن المستشار شولتس حث في مكالمة مع بوتين "على وقف إطلاق النار في أسرع وقت.. وإحراز تقدم في البحث عن حل دبلوماسي للصراع". من جانبه أتهم بوتين كييف بـ"المماطلة" في المفاوضات، مبديا استعداده للبحث عن حلول.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), nimmt neben Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, an der Pressekonferenz nach den bilateralen Gesprächen teil. Es ist der Antrittsbesuch des Kanzlers beim Nato-Partner Türkei gut drei Monate nach seiner Vereidigung. Hauptthema in den Gesprächen mit Erdogan wird der Krieg in der Ukraine sein. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس وأردوغان يدعوان لوقف سريع للحرب ويؤكدان دعم أوكرانيا 14.03.2022

رغم تأكيد أردوغان على رغبته بالإبقاء على روابط الصداقة مع بوتين، إلا أنه أكد كذلك استمرار بلاده في تزويد أوكرانيا بالسلاح، ما أثنى عليه شولتس الذي أشاد كذلك بتحركات أردوغان الأخيرة.