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مراسلون - دورة ألعاب "إنفيكتوس": العودة إلى الحياة بالرياضة

٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣

فقد أسا إندر ساقه في الحرب، أما فرانك ليندنبيك فأصيب بصدمة نفسية خلال تواجد القوات الألمانية في أفغانستان. وتعد دورة ألعاب "إنفيكتوس" بمثابة علاج لهما.

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يقام الحدث الرياضي الدولي المخصص للمصابين من الجيش والشرطة والمطافئ هذا العام للمرة الأولى في ألمانيا. ويتنافس فيه نحو 500 من قدامى المحاربين في عشر رياضات. وللمرة الأولى يشارك أيضا محاربين قدامى من إسرائيل. وأحدهم هو المظلي السابق أسا إندر (52 عاما) الذي جُرح وفقد ساقه اليسرى خلال مشاركته في عملية عسكرية. لكن هذا لم يمنعه من أن يخوض منافسات رمي القوس من أجل الحصول على ميدالية. أما لاعب الكرة الطائرة من وضع الجلوس فرانك ليندنبيك فقد عاش أهوال الموت والألم والدمار في إطار مشاركته الخارجية كشرطي ألماني في مهمة في أفغانستان. عند عودته إلى ألمانيا تبين أنه مصاب باضطراب الكرب التالي للصدمة. كلا اللاعبين وجدا طريقهما للعودة إلى الحياة عبر الرياضة.

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مراسلون — تقارير تلفزيونية من عين المكان

يعدّ مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية.عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو الدويتشهفيله بتقاريرهم أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.

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