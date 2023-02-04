مراسلون - دعم صيني للاوس - نعمة أم نقمة؟

تدعم الصين مشاريع إنمائية عديدة في لاوس، منها شبكة قطارات سريعة وسدود وجسور على امتداد نهر ميكونغ الحدودي بين البلدين. هذه المشاريع تساهم في نمو الاقتصاد في لاوس لكنها قد تزيد من اعتماد هذه الدولة الفقيرة على بكين. فهل ستقع لاوس في مصيدة ديون قد تجلب لها اضطرابات محتملة وتجعلها عرضة لاستغلال الصين؟ مراسل دي دبليو غيورغ ماتيس قام بجولة في لاوس واضطلع على مشروع بناء سد هناك.