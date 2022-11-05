 مراسلون - خطر المجاعة في الصومال | مراسلون | DW | 10.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون

مراسلون - خطر المجاعة في الصومال

يعاني الصومال من موجة جفاف هي الأسوأ منذ أربعين عاماً، جعلت نصف السكان بحاجة ماسة لمساعدات غذائية.

تحذر الأمم المتحدة من وفاة نصف مليون طفل في الصومال حتى منتصف العام المقبل. وتعتبر المنظمة أن كارثة إنسانية تهدد الصومال، ما لم تصله مساعدات مالية بمقدار مليار دولار هو في حاجة ماسة لها. البلد الإفريقي يعاني من تبعات التغير المناخي وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا ومن الحرب الأهلية المستمرة منذ عشرات السنين والإرهاب ووباء كورونا. مراسلة دي دبليو مارييل مولر زارت مدينة بيدوا التي تئن تحت وطأة الجوع.

المزيد من المركز الإعلامي

BG Fußball-WM in Katar, Stadien

مراسلون - كأس العالم لكرة القدم: العمالة الوافدة في قطر 05.11.2022

Stills DW Beitrag EU Kommissar Lenarcic in Lateinamerika unterwegs

مراسلون - أمريكا اللاتينية: ما الذي يفعله الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفقر؟ 29.10.2022

Broshea Jackson, Wahlhelfer der Demokraten in Milwaukee/Wisconsin.

مراسلون - الولايات المتحدة الأمريكية: أصوات السود مهمة 22.10.2022

DW Videostill | Vikar Wolfgang F. Rothe

مراسلون - كاهن في رحلة مع الويسكي عبر اسكتلندا 15.10.2022

المزيد مراسلون

Fußball WM Katar | deutsche Fans

مراسلون - مشجعو المنتخب الألماني في قطر 03.12.2022

Russische Männer; die vor der Mobilmachung nach Georgien geflohen sind

مراسلون - منشقون روس في جورجيا 26.11.2022

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - الأطفال "السحرة" في نيجيريا 19.11.2022

Madagaskar | Trockenheit und Hunger

مراسلون - من هو المذنب؟ المجاعة في مدغشقر 12.11.2022

اقرأ أيضا

Ethiopians queue to receive aid distributed under a European Union (EU) funded project, in the Shinile Zone of Ethiopia Friday, April 8, 2016, near the border with Somalia. According to the European Commission, the EU has announced 122.5 million euros in aid to address the immediate needs of people affected by a worsening humanitarian and drought situation in Ethiopia. (AP Photo/Mulugeta Ayene)

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في الصومال 12.04.2022

يواجه ملايين الأشخاص في الصومال خطر المجاعة، حسبما أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، محذرة من أن هذا البلد الذي يشهد أزمات يقف على شفير كارثة إنسانية. ويعد صغار السن الأكثر عرضة لتداعيات الجفاف المتفاقم.