مراسلون - خطر المجاعة في الصومال

تحذر الأمم المتحدة من وفاة نصف مليون طفل في الصومال حتى منتصف العام المقبل. وتعتبر المنظمة أن كارثة إنسانية تهدد الصومال، ما لم تصله مساعدات مالية بمقدار مليار دولار هو في حاجة ماسة لها. البلد الإفريقي يعاني من تبعات التغير المناخي وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا ومن الحرب الأهلية المستمرة منذ عشرات السنين والإرهاب ووباء كورونا. مراسلة دي دبليو مارييل مولر زارت مدينة بيدوا التي تئن تحت وطأة الجوع.