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مراسلون - حياة جديدة: معاناة الحصول على عضو من متبرع

١٦ سبتمبر ٢٠٢٣

زيلكه شولتسه مصابة بمرض خطير، قد يؤدي الى موتها، إذا لم تحصل على قلب جديد ورئة جديدة قريبًا.

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تنتظر السيدة البالغة من العمر 40 عامًا في أحدى مستشفيات برلين لمتبرع بأعضائه لينقذ حياتها. آدم بنكالا هو جراح قلب في برلين، يبحث باستمرار عن عضو مناسب من مانحٍ في مكان ما، ليذهب اليه ويستأصل العضو ويعود به إلى برلين - وهو في كل مرة في سباق مع الزمن. سنرافق زيلكه شولتسه في رحلتها الطويلة إلى حياة جديدة ونكون هناك عندما تتم زراعة الأعضاء المنقذة لحياتها في عملية تستغرق 14 ساعة. ونرى أيضًا كيف يستأصل آدم بنكالا قلبًا في الخارج ويعيده إلى برلين على متن طائرة مستأجرة.

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مراسلون — تقارير تلفزيونية من عين المكان

يعدّ مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية.عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو الدويتشهفيله بتقاريرهم أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.

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