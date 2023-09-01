مراسلون - حياة جديدة: معاناة الحصول على عضو من متبرع

تنتظر السيدة البالغة من العمر 40 عامًا في أحدى مستشفيات برلين لمتبرع بأعضائه لينقذ حياتها. آدم بنكالا هو جراح قلب في برلين، يبحث باستمرار عن عضو مناسب من مانحٍ في مكان ما، ليذهب اليه ويستأصل العضو ويعود به إلى برلين - وهو في كل مرة في سباق مع الزمن. سنرافق زيلكه شولتسه في رحلتها الطويلة إلى حياة جديدة ونكون هناك عندما تتم زراعة الأعضاء المنقذة لحياتها في عملية تستغرق 14 ساعة. ونرى أيضًا كيف يستأصل آدم بنكالا قلبًا في الخارج ويعيده إلى برلين على متن طائرة مستأجرة.