مراسلون - حياة بلا جنس - يوميات أشخاص لاجنسيين

يتحدث ثلاثة أشخاص لاجنسيون عن حياتهم وعن تجاربهم الشخصية المختلفة. لينارت ابن الثمانية والثلاثين عاماً اقتنع بعد عدة تجارب مع أشخاص مختلفين أنه لاجنسي، فهو لا يشعر برغبة جنسية ولا يريد أن يرتبط بعلاقة مع أي شخص آخر. مارتين ابن الستين عاماً أدرك مبكراً أنه لا جنسي ومع ذلك هو متزوج ولديه ولدين والجنس بالنسبة له وسيلة للإنجاب فقط. أما أكايا ابنة الاثنين وعشرين عاماً فهي تنفر من أي نشاط جنسي وترفض حتى الاستمناء. أكايا مرتبطة بشابة أخرى في علاقة لا جنسية بحتة.