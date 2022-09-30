 مراسلون حول العالم - وضع مأساوي في مخيم للاجئين في هولندا | مراسلون حول العالم | DW | 08.10.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - وضع مأساوي في مخيم للاجئين في هولندا

في أوكرانيا، لا يزال الوضع في العديد من الأماكن المحررة حرجاً. فالقصف الروسي مستمر والناس يعانون. في برلين، فرقة باليه برلين الوطنية ترقص على سطح سفينة، وهو تحد كبير للراقصين.

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Kiev region. Vyshgorodsky district. Military operations of the Russian Federation on demilitarization of Ukraine. The Russian troops control the Chernobyl NPP.

أوكرانيا: خوف من الإشعاعات 24.09.2022

Standbild aus einem TV-Bericht. Titel: Afghanistan suffers widespread hunger Ort: Kabul, Afghanistan Schlagwörter: Afghanistan, hunger, food insecurity, bread donations Sendedatum: 15.08.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: Afghan women and girls reach out for bread donations at a bakery in Kabul, Afghanistan.

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Zu Beginn einer Pressekonferenz vor der letzten Teileröffnung des Humboldt Forums stehen die sogenannten Benin Bronzen in den Ausstellungsräumen. Die Sammlungspräsentationen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin sind mit rund 20 000 Exponaten auf 16 000 Quadratmetern dann vollständig zu sehen.

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This photo taken on June 17, 2022 shows forensic pathologist Raquel Fortun showing a bullet she found with bones of exhumed drug war victims during a post mortem medical examination, at the University of the Philippines Manila, in Manila. - Official data show more than 6,200 people have died in police anti-narcotics operations since outgoing-Philippine President Rodrigo Duterte was swept to power in 2016 promising to rid the country of drugs. - TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA / AFP) / TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA/AFP via Getty Images)

الفيلبين: دموية حرب المخدرات 30.09.2022

Germany increases troop presence in Lithuania Ort: Lithuania Schlagwörter: Germany, Lithuania, NATO, Russia Sendedatum: 08.09.2022 Rechte: DW A German Bundeswehr armored personnel carrier arrives in Lithuania.

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