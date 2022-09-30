مراسلون حول العالم - وضع مأساوي في مخيم للاجئين في هولندا

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في أوكرانيا، لا يزال الوضع في العديد من الأماكن المحررة حرجاً. فالقصف الروسي مستمر والناس يعانون. في برلين، فرقة باليه برلين الوطنية ترقص على سطح سفينة، وهو تحد كبير للراقصين.
تتوالى ردود الأفعال الدولية على إعلان روسيا "تعبئة جزئية للاحتياط" وتأكيد الاستفتاءات في مناطق محتلة في أوكرانيا، وتهديد بوتين باستخدام "كل الوسائل الدفاعية" المتاحة. معظم ردود الفعل تتحدث عن "تصعيد" روسي يعبر عن "وفشل".
أثار نجاح الجيش الأوكراني في هجماته المباغتة ضد القوات الروسية تعليقات غزيرة في الغرب وفي ألمانيا بالتحديد. فهل الأمر مجرد تراجع تكتيكي روسي أم تحوٌل استراتيجي سيُغير مجرى الحرب ويرسم بالتالي شبح الهزيمة أمام بوتين؟
أعلنت برلين استعدادها لاستقبال الروس الفارين من التجنيد في بلادهم بعد إعلان موسكو "التعبئة الجزئية"، لكنها أكدت أنها تسعى إلى "حل أوروبي قابل للتطبيق"، مع التأكيد بأن الحصول على اللجوء ليس عملية تلقائية..
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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