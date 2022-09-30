مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - وضع مأساوي في مخيم للاجئين في هولندا

في أوكرانيا، لا يزال الوضع في العديد من الأماكن المحررة حرجاً. فالقصف الروسي مستمر والناس يعانون. في برلين، فرقة باليه برلين الوطنية ترقص على سطح سفينة، وهو تحد كبير للراقصين.