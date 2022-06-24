مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - وضعية اللاجئين في بلغاريا

مئات المقاتلين من بيلاروسيا يساعدون في صد الهجمات الروسية في أوكرانيا، ويخاطرون بحياتهم من أجل الديمقراطية. وأيضا: نقل اللاجئات الأوكرانيات من الفنادق في بلغاريا مع بدء موسم السياحة على البحر الأسود.