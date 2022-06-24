مراسلون حول العالم - وضعية اللاجئين في بلغاريا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مئات المقاتلين من بيلاروسيا يساعدون في صد الهجمات الروسية في أوكرانيا، ويخاطرون بحياتهم من أجل الديمقراطية. وأيضا: نقل اللاجئات الأوكرانيات من الفنادق في بلغاريا مع بدء موسم السياحة على البحر الأسود.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول