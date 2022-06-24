 مراسلون حول العالم - وضعية اللاجئين في بلغاريا | مراسلون حول العالم | DW | 02.07.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - وضعية اللاجئين في بلغاريا

مئات المقاتلين من بيلاروسيا يساعدون في صد الهجمات الروسية في أوكرانيا، ويخاطرون بحياتهم من أجل الديمقراطية. وأيضا: نقل اللاجئات الأوكرانيات من الفنادق في بلغاريا مع بدء موسم السياحة على البحر الأسود.

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