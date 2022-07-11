 مراسلون حول العالم - معاناة الأمهات غير المتزوجات في أندونيسيا | مراسلون حول العالم | DW | 16.07.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - معاناة الأمهات غير المتزوجات في أندونيسيا

في حلقة هذا الأسبوع من مجلة مراسلون حول العالم نسلط الضوء على الصحفيين الفارين من روسيا والذين وجدوا ملاذا لهم في ألمانيا. كما نتعرف على معاناة الأمهات غير المتزوجات في أندونيسيا.

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