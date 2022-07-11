مراسلون حول العالم - معاناة الأمهات غير المتزوجات في أندونيسيا

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في حلقة هذا الأسبوع من مجلة مراسلون حول العالم نسلط الضوء على الصحفيين الفارين من روسيا والذين وجدوا ملاذا لهم في ألمانيا. كما نتعرف على معاناة الأمهات غير المتزوجات في أندونيسيا.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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