 مراسلون حول العالم - مساعدة المشردين في الهند ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 15.04.2023

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - مساعدة المشردين في الهند ومواضيع أخرى

ليالي الشتاء الباردة في العاصمة الهندية دلهي تمثل خطراً كبيراً على المشردين والمعوزين من العمال المهاجرين. +++ فرنسا: جهود لإنقاذ الحانات الصغيرة من الاندثار لتصبح أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

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This handout photograph provided by the Press Information Bureau shows leaders of the BRICS nations, clockwise from top left, Russian President Vladimir Putin, Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa and Brazilian President Jair Bolsonaro during a video conference, in New Delhi, India, Thursday, Sept. 9, 2021. Leaders of the BRICS grouping on Thursday emphasized the need for cooperation on studying the origins of the coronavirus as an important element in the global fight against the COVID-19 pandemic. This year's summit was held virtually and marked the 15th anniversary of the grouping, which includes Brazil, India, China, South Africa and Russia. Together, the five countries represent nearly half of the world's population. (Press Information Bureau via AP)

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