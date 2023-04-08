مراسلون حول العالم - مساعدة المشردين في الهند ومواضيع أخرى

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ليالي الشتاء الباردة في العاصمة الهندية دلهي تمثل خطراً كبيراً على المشردين والمعوزين من العمال المهاجرين. +++ فرنسا: جهود لإنقاذ الحانات الصغيرة من الاندثار لتصبح أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
بينما تأمل باريس وواشنطن في أن تساعد الصين في تسريع جهود السلام، أعلن الأمين العام لحلف الناتو دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقمة الحلف في الصيف المقبل، مضيفاً أن الحلف يدرس مبادرة لدعم أوكرانيا لعدة سنوات.
لم تصدق التوقعات بأن تصبح دول "بريكس" كيانا يضم الاقتصاديات الأسرع نموا، لكن بدلا من ذلك، باتت المجموعة بمثابة تحالف دبلوماسي وممول تزداد أهميته للتنمية في دول عديدة، فهل تقدم بذلك بديلا للمنظومة الغربية؟
ماذا نعرف عن الأسلحة النووية التكتيكية التي يعتزم الرئيس الروسي بوتين نشرها في بيلاروسيا؟ يقول خبراء إن هذه الأسلحة تهدف لتحقيق مكاسب في ساحة المعركة ولا يمكنها إلحاق الضرر بمدن بأكملها. فما هذه الأسلحة وما مخاطرها؟
إذا أرادت الصين إنهاء الحرب في أوكرانيا، فبإمكانها ممارسة ضغط هائل على روسيا. في الوقت نفسه، فإنّ إطالة الحرب باتت تنهك الولايات المتحدة على ما يبدو. مع أنه يمكن للخصمين الكبيرين أن يعملا معًا من أجل السلام.
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