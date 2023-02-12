مراسلون حول العالم - مساعدة المشردين في الهند ومواضيع أخرى

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ليالي الشتاء الباردة في العاصمة الهندية دلهي تمثل خطراً كبيراً على المشردين والمعوزين من العمال المهاجرين. +++ فرنسا: جهود لإنقاذ الحانات الصغيرة من الاندثار لتصبح أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
أكد المستشار الألماني في مؤتمر ميونيخ أنّ دعم ألمانيا لأوكرانيا مالياً وإنسانياً وعسكرياً صُمِّم "ليستمر طويلاً"، بينما ذهب الرئيس الأوكراني إلى إنه من "الواضح" أن أوكرانيا لن تكون محطة الغزو الأخيرة للرئيس الروسي.
خارج حدود أوكرانيا، أدى غزو روسيا لجارتها إلى إحداث تغييرات في أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل كتل جديدة لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة فيما يلي بعض التغييرات الرئيسية بعد مرور سنة على الحرب.
بعد فضائح طالت وزارة الدفاع الأوكرانية أستبدل وزير الدفع برئيس الاستخبارات، في وقت تدور فيه معارك ضارية في باخموت فيما وصلت أول دبابة من نوع ليوبارد من كندا إلى بولندا لنقلها إلى أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا بدء دورة تدريبية لهيئة أركان القيادة المشتركة للتجمع الإقليمي لقواتها المسلحة والقوات الروسية، فيما استبعد الرئيس الأمريكي تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" رغم انفتاح حلفائه بهذا الشأن.
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