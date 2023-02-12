 مراسلون حول العالم - مساعدة المشردين في الهند ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 19.02.2023

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - مساعدة المشردين في الهند ومواضيع أخرى

ليالي الشتاء الباردة في العاصمة الهندية دلهي تمثل خطراً كبيراً على المشردين والمعوزين من العمال المهاجرين. +++ فرنسا: جهود لإنقاذ الحانات الصغيرة من الاندثار لتصبح أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

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حديقة ألعاب دون كهرباء 12.02.2023

Titel: Nigeria's youth mobilized to vote in upcoming elections Bildbeschreibung: Political activist Chukwumalobi Uche speaks into a microphone at the crack of dawn. Rechte: DW Ort: Nigeria Sendedatum: 20.01.2023

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ASIPOVICHY, BELARUS - SEPTEMBER 18: A Belarusian soldier guards a helicopter at the Asipovichy military training ground during the Zapad 2017 military exercises on September 18, 2017 in in Asipovichy, Belarus. The joint military exercises between Belarus and Russia, last held four years ago, have raised alarm in the NATO-member countries to the west over concerns that as many as 100,000 troops may take part, well above the declared 12,700, and that it will serve as cover for Russia to move a permanent contingent of soldiers to Belarus or potentially launch incursions into neighboring countries. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)

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