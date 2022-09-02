مراسلون حول العالم - مخيم عطلات لأطفال أوكرانيين لاجئين ومواضيع أخرى

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في أوكرانيا، متطوعون يمنحون الأطفال في مخيم صيفي استراحة من الحرب. وأيضاً قرية ألمانية صغيرة تتمكن من الاكتفاء ذاتياً في مجال الطاقة.
أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا حاملين معهم التجارب المؤلمة وذكريات اللجوء المفجعة، خاصةً أولئك الذين سلكوا رحلة هروبٍ أخرى من حربٍ جديدة: الفارون من أفغانستان والعراق وسوريا.
عراقي وسوري وليبي خرجوا من بلادهم التي شهدت حروباً طاحنة وتوجهوا إلى أوكرانيا، بحثا عن ملاذ آمن ومستقبل أفضل. لكنهم وجدوا أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل عالقين وسط حرب طاحنة بين روسيا وأوكرانيا.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا ترد تقارير عن المعاملة غير المتكافئة والتمييز ضد غير الأوكرانيين في محطات القطار والحدود. والآن بعد أن أصبح مواطنو هذه الدول الأخرى منتشرين في أنحاء أوروبا، فإنهم يواجهون تحديات إضافية.
وعد الاتحاد الأوروبي باستقبال كل اللاجئين القادمين من أوكرانيا. فهل يعني ذلك حتى المقيمين في أوكرانيا من دول أخرى أو طلاب الجامعات من دول أفريقية مثلا؟ الاتحاد الأوروبي يوضح ذلك.
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