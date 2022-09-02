 مراسلون حول العالم - مخيم عطلات لأطفال أوكرانيين لاجئين ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 10.09.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - مخيم عطلات لأطفال أوكرانيين لاجئين ومواضيع أخرى

في أوكرانيا، متطوعون يمنحون الأطفال في مخيم صيفي استراحة من الحرب. وأيضاً قرية ألمانية صغيرة تتمكن من الاكتفاء ذاتياً في مجال الطاقة.

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In the trenches near Kherson Southern Ukraine Schlagwörter: Ukraine, Russia, trenches, counteroffensive, Kherson Sendedatum: 11.08.2022 A Ukrainian soldier positions his weapon in a front-line trench.

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Ein Ortsschild vom Energieautarken Ortsteil Feldheim der Stadt Treuenbrietzen, aufgenommen in Feldheim, 13.03.2019. Copyright: Florian Gaertner/ picture alliance/photothek

ألمانيا: قرية تتحول في مجال الطاقة 10.09.2022

Das Bildmaterial wurde von der Band für den Beitrag zur Verfügung gestellt. Die Rechte liegen vor.

لاتفيا: نجمة بوب في المنفى 10.09.2022

Title: A summer camp away from war Teaser: Six months into Russia’s invasion of Ukraine, children remain traumatized. This summer camp aims to help them “switch-off” the war, even if it is only for a moment. CREDITS: Mathias Bölinger / DW from Q Summercamp

أوكرانيا: مخيم لأطفال لاجئين 10.09.2022

Female doctors in demand in Afghanistan Ort: Kabul, Afghanistan Sendedatum: 10.08.2022 Female medical staff members at a clinic in Kabul.

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