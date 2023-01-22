مراسلون حول العالم - لاتفيا ملجأ الهاربين من روسيا، ومواضيع أخرى

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كثيرون من الروس يعبرون الحدود من بلادهم إلى لاتفيا المجاورة بشكل غير قانوني، خوفاً من تجنيدهم في الحرب ضد أوكرانيا. وفي النرويج: يتزايد عمل النساء في الصيد بسبب تراجع رغبة الرجال في ممارسة هذه المهنة.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول