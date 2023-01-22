 مراسلون حول العالم - لاتفيا ملجأ الهاربين من روسيا، ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 29.01.2023

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - لاتفيا ملجأ الهاربين من روسيا، ومواضيع أخرى

كثيرون من الروس يعبرون الحدود من بلادهم إلى لاتفيا المجاورة بشكل غير قانوني، خوفاً من تجنيدهم في الحرب ضد أوكرانيا. وفي النرويج: يتزايد عمل النساء في الصيد بسبب تراجع رغبة الرجال في ممارسة هذه المهنة.

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Titel: Latvia: Refugee status elusive for Russians fleeing draft (Lettland: Asyl nicht selbstverständlich für russische Kriegsdienstverweigerer) Bildbeschreibung: Russian refugee Stanislav Bashilov in Latvia. Rechte: AFP Ort: Latvia Sendedatum: 13.01.2023 Schlagwörter: Lettland Asyl, Kriegsdienstverweigerer, Flüchtlinge, Stanislav Bashilov

لاتفيا: ملجأ للهاربين الروس 29.01.2023

November 2, 2022, Kyiv, Ukraine: People walking past a store in the dark as Kyiv has been darkened following government measures to control power demands. Many facilities such as street lights and elevators have been suspended while schedule blackouts are implemented to conduct electricity control, as Russian attacks on Ukraine have caused shortages in both water and electricity. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

أوكرانيا: شوارع كييف الخطيرة في الليل 29.01.2023

Es ist aus einem Eigendreh, die Autorin ist Phoebe Kong. Tags: Hongkong, COVID-19, Impfung, Impfskepsis, Nebenwirkung, Senioren, ältere Menschen

هونغ كونغ: كبار السن يُشككون في لقاح كوفيد 29.01.2023

DW-Eigendreh - Titel: Fokus Europa Norwegen Fischerinnen DW Fokus Europa Es handelt sich um ein Videostill aus einem DW-Eigendreh Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben. © DW

النرويج: نساء يمتهن الصيد 29.01.2023

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