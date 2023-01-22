مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - لاتفيا ملجأ الهاربين من روسيا، ومواضيع أخرى

كثيرون من الروس يعبرون الحدود من بلادهم إلى لاتفيا المجاورة بشكل غير قانوني، خوفاً من تجنيدهم في الحرب ضد أوكرانيا. وفي النرويج: يتزايد عمل النساء في الصيد بسبب تراجع رغبة الرجال في ممارسة هذه المهنة.