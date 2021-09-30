مراسلون حول العالم - كلب اسطنبول الشهير

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الرعاية الصحية في أفغانستان تزداد سوءاً بعد تسلم طالبان الحكم. وفي اسطنبول سنتعرف على كلب شارد يستخدم وسائل النقل المحلية ليلا نهارا ويلقى اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
طالبت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات التركية إيقاف ترحيل صحفي سوري إلى بلاده بسبب فيديو ساخر عن "الموز". وذكرت المنظمة أن الصحفي قد يواجه "عقوبة انتقامية" في سوريا.
لأول يظهر زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده للعلن، وذلك في تجمع بمدرسة قرآنية في قندهار. وكانت العديد من الشائعات قد حامت حول مصيره بين ما اعتبره مقتولاً، وآخرون رجحوا اختباءه في باكستان.
أكد متحدث باسم طالبان أن قوات الحركة دمرت خلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً شيعياً في قندهار إلى أكثر من 40 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 70 بجراح. في الوقت نفسه حذر الرئيس الروسي أن مئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يحتشدون في شمال أفغانستان.
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