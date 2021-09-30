 مراسلون حول العالم - كلب اسطنبول الشهير | مراسلون حول العالم | DW | 22.10.2021

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - كلب اسطنبول الشهير

الرعاية الصحية في أفغانستان تزداد سوءاً بعد تسلم طالبان الحكم. وفي اسطنبول سنتعرف على كلب شارد يستخدم وسائل النقل المحلية ليلا نهارا ويلقى اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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