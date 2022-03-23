مراسلون حول العالم - عواقب الحرب في أوكرانيا

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مع هجوم روسيا على أوكرانيا أصبحت مناورات حلف الناتو في النرويج تدريباً لحالة الطواريء بعد أن كانت روتينية ومخططة لفترة طويلة. أيضا: مساعدة لاجئين في بولندا ودعوة رئيس بلدية من إسرائيل لاستقبال لاجئين أوكرانيين.
حذرت السلطات البولندية من خطر استغلال عصابات الاتجار بالبشر، للنساء والأطفال النازحين من أوكرانيا. وقد برزت تحذيرات مماثلة في دول الجوار أيضا، ومنها ألمانيا.
وصل أكثر من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال الشهر المنصرم فرارا من أتون المعارك الدائرة في بلادهم، بيد أن الكثير منهم يواجهون تحديات كبيرة في ألمانيا لا سيما البيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.
ترغب ألمانيا في شراء نظام دفاعي صاروخي قوي لردع روسيا. وفي ظل هذه المساعي، يرى مراقبون أنها قد تشتري منظومة "السهم 3" أو "القبة الحديدية" من إسرائيل. فيما يقول آخرون إن المنظومات الدفاعية لن تردع أي هجوم روسي.
"نحن نعتبر المادة 5 واجبا مقدسا"، هكذا أراد بايدن أن يطمئن نظيره البولندي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن ما يحدث في أوكرانيا سيغير تاريخ القرن داعيا العالم للاستعداد "لمعركة طويلة"، كما وصف الرئيس بوتين بـ"الجزار".
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