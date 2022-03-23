 مراسلون حول العالم - عواقب الحرب في أوكرانيا | مراسلون حول العالم | DW | 01.04.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - عواقب الحرب في أوكرانيا

مع هجوم روسيا على أوكرانيا أصبحت مناورات حلف الناتو في النرويج تدريباً لحالة الطواريء بعد أن كانت روتينية ومخططة لفترة طويلة. أيضا: مساعدة لاجئين في بولندا ودعوة رئيس بلدية من إسرائيل لاستقبال لاجئين أوكرانيين.

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The Jewish feeling the war found a new home in Israel. Israel welcomes Jewish refugees. Teaser: The war in Ukraine has forced millions of people to flee, mostly to neighboring countries. But some Jewish refugees found a new home in Israel. More than 4,000 Jewish people have arrived since the start of the war. The small town of Nof Hagalil has welcomed 200 refugees. Short-teaser: More than 4,000 Jewish people have come to Israel since the start of the war in Ukraine. DigiVN: http://digivn.dwelle.de/ShowDigiVN?omid=220323-07-0212   Keywords: Ukraine, Israel, Nof Hagalil, refugee, war

إسرائيل استقبلت 4000 لاجئ يهودي من أوكرانيا وتنتظر المزيد 23.03.2022

Jaroslawna Filionenko (83) erlebt nach Jahrzehnten wieder Krieg. Über Nacht hat sie ihr Zuhause in Kiew verloren – das Wohnhaus, in dem sie lebte, wurde beschossen. DW-Reporter Mathias Bölinger hat sie getroffen.

أوكرانيا: منازل كأهداف للقصف 25.03.2022

US volunteers sign up to defend Ukraine Schlagwörter: United States, Ukraine, Russia, war, volunteers, military Rechte: DW Sendedatum: 18.03.2022 (DW News) Bildbeschreibung: For some Americans, just sending money and defensive weapons to Ukraine is not enough. Instead, they want to help defend the country against the Russian army themselves. DW correspondent Ines Pohl met carpenter Andrew Bennet, who is getting ready to go to Ukraine.

الولايات المتحدة: متطوعون أمريكون للحرب في أوكرانيا 25.03.2022

نساء أوكرنيا يرفعن من همة الجيش

مراسلون حول العالم - نساء أوكرنيا يرفعن من همة الجيش 18.03.2022

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ألمانيا: حرب في دائرة الضوء

ألمانيا: حرب في دائرة الضوء 01.04.2022

متطوعون أجانب للدفاع عن أوكرانيا

مراسلون حول العالم - متطوعون أجانب للدفاع عن أوكرانيا 26.03.2022

سلوفاكيا: حماية وقلق على الأهل في أوكرانيا

سلوفاكيا: حماية وقلق على الأهل في أوكرانيا 25.03.2022

07/03/2022 Helfer verteilen Lebensmittel an Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, am Hauptbahnhof in Berlin. Über eine Million Menschen, hauptsächlich ukrainische Frauen und Kinder sowie Ausländer, die in der Ukraine leben oder arbeiten, sind aus der Ukraine geflohen, da die derzeitige russische Militärinvasion weiterhin wachsende Opfer unter der Zivilbevölkerung fordert.

ألمانيا: برلين كوجهة للاجئين الأوكرانيين 25.03.2022

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March 12, 2022, Medyka, Poland: Ukrainian woman with a dog is seen queuing to board a coach that takes refugees to Przemysl. Ukrainian refugees at the Medyka border crossing on the 16th day of Russian invasion in Ukraine. Medyka Poland - ZUMAs197 20220312_zaa_s197_627 Copyright: xAttilaxHusejnowx

بولندا تخشى استغلال اللاجئين الأوكرانيين من طرف عصابات الاتجار بالبشر 28.03.2022

حذرت السلطات البولندية من خطر استغلال عصابات الاتجار بالبشر، للنساء والأطفال النازحين من أوكرانيا. وقد برزت تحذيرات مماثلة في دول الجوار أيضا، ومنها ألمانيا.

Rund 650 Flüchtlinge aus der Ukraine kommen mit einem Sonderzug an der Hannover Messe an. +++ dpa-Bildfunk +++

لاجئو أوكرانيا.. من أتون المعارك إلى بيروقراطية ألمانيا 01.04.2022

وصل أكثر من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال الشهر المنصرم فرارا من أتون المعارك الدائرة في بلادهم، بيد أن الكثير منهم يواجهون تحديات كبيرة في ألمانيا لا سيما البيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.

Streaks of light are seen from Ashkelon as Israel's Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, May 15, 2021. REUTERS/Amir Cohen

هل امتلاك ألمانيا للقبة الحديدية الإسرائيلية سيردع روسيا؟ 31.03.2022

ترغب ألمانيا في شراء نظام دفاعي صاروخي قوي لردع روسيا. وفي ظل هذه المساعي، يرى مراقبون أنها قد تشتري منظومة "السهم 3" أو "القبة الحديدية" من إسرائيل. فيما يقول آخرون إن المنظومات الدفاعية لن تردع أي هجوم روسي.

U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland, March 26, 2022. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

بايدن من بولندا: على العالم الاستعداد لـ "معركة طويلة" 26.03.2022

"نحن نعتبر المادة 5 واجبا مقدسا"، هكذا أراد بايدن أن يطمئن نظيره البولندي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن ما يحدث في أوكرانيا سيغير تاريخ القرن داعيا العالم للاستعداد "لمعركة طويلة"، كما وصف الرئيس بوتين بـ"الجزار".