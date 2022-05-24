مراسلون حول العالم - روسيا: قوى الضغط المحافظة

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في عدد هذا الأسبوع من مجلة مراسلون حول العالم نقدم لكم ثلاثة أشخاص غامضين قريبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتكريم ألمانيا لعالمين افريقيين اكتشفا متحور أوميكرون. وملابسات الحريق الذي نشب في أورومتشي الصينية وغيرها من المواضيع.
قاربت شبكة "آر تي" الدولية المدعومة من الرئاسة الروسية، على فتح مركز إعلامي لها في جنوب إفريقيا مع البحث عن شركاء جدد في القارة السمراء. يأتي ذلك في إطار تزايد حملات التضليل المتزامنة مع اتساع النفوذ الروسي في أفريقيا.
في مقابلة مع DW، علّق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير على الاحتجاجات الأخيرة في الصين، وآخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدا أنه لا يتفق مع مساعي هدنة محتملة في الوقت الراهن. فما هي أسباب موقف شتاينماير؟
أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على التسلح فيما سعت دول غربية إلى تعويض الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا. ورغم ذلك، ذكر تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الحرب قد تعيق الإنتاج العسكري!.
أدانت مسودة بيان لزعماء دول مجموعة العشرين بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددت على أنها تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي، فيما عبرت دول أخرى عن تحفظها بشأن هذه الحرب والعقوبات المرتبطة بها. ولم يتم اعتماد المسودة بعد.
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