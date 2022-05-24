 مراسلون حول العالم - روسيا: قوى الضغط المحافظة | مراسلون حول العالم | DW | 18.12.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - روسيا: قوى الضغط المحافظة

في عدد هذا الأسبوع من مجلة مراسلون حول العالم نقدم لكم ثلاثة أشخاص غامضين قريبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتكريم ألمانيا لعالمين افريقيين اكتشفا متحور أوميكرون. وملابسات الحريق الذي نشب في أورومتشي الصينية وغيرها من المواضيع.

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