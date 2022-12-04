 مراسلون حول العالم - خطر الجفاف على أطفال الصومال | مراسلون حول العالم | DW | 10.12.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - خطر الجفاف على أطفال الصومال

في حلقة هذا الأسبوع من مجلة مراسلون حول العالم، نلقي الضوء على الوضع في مدينة فوفتشانسك بعد تحريرها من القوات الروسية. كما نتعرف على تجربة إنسانية في كولومبيا. هذا بالاضافة إلى الوضع في بريطانيا والأزمات المتتالية وتبعات أسوأ جفاف يضرب الصومال.

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