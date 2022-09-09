 مراسلون حول العالم - تزايد يأس لاجئي الروهينغا في بنغلاديش ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 16.09.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - تزايد يأس لاجئي الروهينغا في بنغلاديش ومواضيع أخرى

نازحون أوكرانيون يبحثون عن حماية داخل البلاد على أمل العودة السريعة، وفي بنغلاديش تزايد أزمة اللاجئين الروهينغا في المخيمات.

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مخيم عطلات لأطفال أوكرانيين لاجئين ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - مخيم عطلات لأطفال أوكرانيين لاجئين ومواضيع أخرى 09.09.2022

Title: A summer camp away from war Teaser: Six months into Russia’s invasion of Ukraine, children remain traumatized. This summer camp aims to help them “switch-off” the war, even if it is only for a moment. CREDITS: Mathias Bölinger / DW from Q Summercamp

أوكرانيا: مخيم لأطفال لاجئين 09.09.2022

Das Bildmaterial wurde von der Band für den Beitrag zur Verfügung gestellt. Die Rechte liegen vor.

لاتفيا: نجمة بوب في المنفى 09.09.2022

Female doctors in demand in Afghanistan Ort: Kabul, Afghanistan Sendedatum: 10.08.2022 Female medical staff members at a clinic in Kabul.

أفغانستان: حاجة ماسة لطبيبات 09.09.2022

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أوكرانيا: نزوح داخل البلاد

أوكرانيا: نزوح داخل البلاد 16.09.2022

28.07.2022****Russian tourists have their passport checked on July 28, 2022 at the Nuijamaa border crossing, Finland - At Nuijamaa border crossing in Lappeenranta, busses of Russian tourists stream into Finland, some looking to enjoy the peaceful Finnish summer and some planning to travel further into Europe. (Photo by Alessandro RAMPAZZO / AFP) (Photo by ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP via Getty Images)

فنلندا: تزايد صعوبة التأشيرات للروس 16.09.2022

Rohingya-Camp, 21. bis 25. August 2022 Mohammad Shafi says he does not have any work

بنغلاديش: يأس لاجئي الروهينغا 16.09.2022

آلة صنع بيتزا تقسم روما

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