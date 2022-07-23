 مراسلون حول العالم - بعد عام من كارثة الفيضانات في ألمانيا ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 29.07.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - بعد عام من كارثة الفيضانات في ألمانيا ومواضيع أخرى

ألمانيا: بعد عام على كارثة فيضانات وادي آر، يُعاني السكان من أضرار لاحقة. أوغندا: ناشطة مناخية شابة تريد إجبار السلطات على بذل جهد أكبر لمكافحة تلوث الهواء.

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Made in Germany, Sendung 21.06.2022

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Ugandan environmentalist fights for cleaner air in Kampala Ort: Kampala, Uganda Schlagwörter: Uganda, Kampala, air pollution, Sendedatum: 03.06.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: Ugandan environmental activist Hilda Nakubuye in Kampala, Uganda. Vielen Dank!

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ألمانيا: بعد عام على كارثة الفيضانات 29.07.2022

Drone Construction Training. 01.07.2022. Ort ist Riga, Lettland.

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