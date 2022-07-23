مراسلون حول العالم - بعد عام من كارثة الفيضانات في ألمانيا ومواضيع أخرى

مطالب وإنتظارات ترافق تكهنات عن زيارة شولتس لأوكرانيا

تثار التكهنات حول قرب قيام المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة لكييف بصحبة الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإيطالية، وفيما لم يؤكد شولتس نيته هذه الزيارة يعود إلى دائرة الضوء النقاش حول موقف شولتس "المتردد" إزاء أوكرانيا.