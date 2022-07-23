مراسلون حول العالم - بعد عام من كارثة الفيضانات في ألمانيا ومواضيع أخرى

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ألمانيا: بعد عام على كارثة فيضانات وادي آر، يُعاني السكان من أضرار لاحقة. أوغندا: ناشطة مناخية شابة تريد إجبار السلطات على بذل جهد أكبر لمكافحة تلوث الهواء.
تثار التكهنات حول قرب قيام المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة لكييف بصحبة الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإيطالية، وفيما لم يؤكد شولتس نيته هذه الزيارة يعود إلى دائرة الضوء النقاش حول موقف شولتس "المتردد" إزاء أوكرانيا.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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