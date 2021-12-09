 مراسلون حول العالم - بالي تستقبل السياح | مراسلون حول العالم | DW | 17.12.2021

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - بالي تستقبل السياح

في حلقة هذا الأسبوع سنزور كينيا للوقوف على معاناتها مع لقاحات كورونا، وننتقل إلى جزيرة بالي التي فتحت أبوابها من جديد أمام السياح، وروسيا بعد 30 سنة من انهيار الاتحاد السوفييتي، ونختم باحتفال ألمانيا بالثقافة الإيرانية.

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Eine Kinderärztin impft einen Jungen mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer. Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus. (zu dpa «Impfkommission spricht sich für Corona-Impfung für alle ab 12 aus») +++ dpa-Bildfunk +++

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