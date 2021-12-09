مراسلون حول العالم - بالي تستقبل السياح

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في حلقة هذا الأسبوع سنزور كينيا للوقوف على معاناتها مع لقاحات كورونا، وننتقل إلى جزيرة بالي التي فتحت أبوابها من جديد أمام السياح، وروسيا بعد 30 سنة من انهيار الاتحاد السوفييتي، ونختم باحتفال ألمانيا بالثقافة الإيرانية.
أعلنت عدد من الدول مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين لعام 2022، غير أن المقاطعة الرياضية لهذه الألعاب غير مطروحة حتى الآن على جدول الأعمال. لكن كيف سيكون رد فعل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟
مع تفاقم انتشار فيروس كورونا في ألمانيا يوماً بعد يوم وتزايد الجدل حول التطعيم الإلزامي ، يلوح الجدل التالي في الأفق: هل يجب تطعيم الأطفال الصغار؟ DW تبحث في الحقائق.
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد تهديدات بالقتل استهدفت زعيمًا إقليميًا. كما وجه تحذيراً لروسيا من مغبة اجتياج أوكرانيا
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
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