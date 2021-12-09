مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - بالي تستقبل السياح

في حلقة هذا الأسبوع سنزور كينيا للوقوف على معاناتها مع لقاحات كورونا، وننتقل إلى جزيرة بالي التي فتحت أبوابها من جديد أمام السياح، وروسيا بعد 30 سنة من انهيار الاتحاد السوفييتي، ونختم باحتفال ألمانيا بالثقافة الإيرانية.