مراسلون حول العالم - اليمن: كارثة إنسانية ولا حل يلوح في الأفق

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في حلقة هذا الأسبوع من مراسلون حول العالم، نسلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، وعلى الوضع في مدينة فاروشا القبرصية. كما نتعرف على الوضع في ظل الجائحة في كل من جنوب إفريقيا وألمانيا.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
يثير المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" مخاوف عالمية، فهو مُعدٍ لدرجة أن مئات الآلاف قد يصابون به يومياً. خبراء ألمان بارزون يطالبون الساسة بالتحرك بحزم وعلى الفور للحد من الضرر!
حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" يمثّل خطرا "مرتفعا للغاية" على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى بها ومدى خطورتها لم يتضحا بعد بشكل دقيق.
دعا العديد من الساسة الألمان البارزين إلى فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء زيادة الإصابة بفيروس كورونا بعد وصول معدل الإصابة إلى مستوي قياسي جديد وتزايد المخاوف بشأن السلالة الجديدة أوميكرون.
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