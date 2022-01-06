مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - اليمن: كارثة إنسانية ولا حل يلوح في الأفق

في حلقة هذا الأسبوع من مراسلون حول العالم، نسلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، وعلى الوضع في مدينة فاروشا القبرصية. كما نتعرف على الوضع في ظل الجائحة في كل من جنوب إفريقيا وألمانيا.