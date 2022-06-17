مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع

أزمة الغذاء.. هل حان موعد إطلاق "ممرات الحبوب" من موانئ أوكرانيا؟

في أنقرة، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف عن الاستعداد للسماح بـ"ممر بحري" آمن في البحر الأسود. ويمكن استخدام هذا الممر لشحن القمح من أوكرانيا إلى السوق العالمية. لكن لماذا تشكك كييف في المسألة، وما العقبات أمام الممر؟