 مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع | مراسلون حول العالم | DW | 24.06.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع

كولومبيا: تدريب أوكرانيين للتخصص في إزالة الألغام. +++ إسرائيل: متطوعون ينقلون مرضى فلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية +++ تركيا: الطيران من مكان العمل إلى المنزل ببدلة سنجاب.

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معاناة المدنيين في ظل الحرب في أوكرانيا

مراسلون حول العالم - معاناة المدنيين في ظل الحرب في أوكرانيا 17.06.2022

New Russian diaspora in Georgia Ort: Tblisi, Georgia Sendedatum: 06.06.2022 Russian exiles enjoy a comedy show in Tblisi, Georgia.

جورجيا: فرار الشباب الروس بحثا عن الحرية 17.06.2022

Protecting Ukrainian history and identity in Lviv Ort: Lviv, Ukraine Schlagwörter: Ukraine, war, culture, heritage Sendedatum: 07.06.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: A statue in Lviv

لفيف: حماية الثقافة الأوكرانية 17.06.2022

Standbild DW TV-Bericht Titel: Volunteers and residents hold out in Donbas village Ort: Pryshyb, Ukraine Sendedatum: 02.06.2022 Bildbeschreibung: A beekeeper on the front line of the war in Donbass.

بريشيب: صمود سكان دونباس 17.06.2022

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تركيا: الطيران بين مكان العمل والمنزل 24.06.2022

Titel: Israeli volunteers take Palestinians to Israeli hospitals Ort: Israel Schlagwörter: Israel, Palestinians, Road to Recovery, Sendedatum: 31.05.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: Joshua Rosenstrauch, a volunteer with the organization Road to Recovery drives a Palestinian patient to a hospital in Israel.

إسرائيل: خدمة نقل للمرضى الفلسطينيين 24.06.2022

Ukrainian Interior ministry sappers collect explosives in a hole to detonate them near a mine field in the village of Moshchun, close to Kyiv, Ukraine, Tuesday, April 19, 2022. Russia ratcheted up its battle for control of Ukraine’s eastern industrial heartland on Tuesday, intensifying assaults on cities and towns along a front hundreds of miles long in what officials on both sides described as a new phase of the war. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

كولومبيا: تدريب مزيلي الألغام الأوكرانيين 24.06.2022

Cafe in Butscha, Ukraine Sendedatum: 09.06.2022

أوكرانيا: عودة طوعية، على الرغم من الحرب 24.06.2022

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