مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع

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كولومبيا: تدريب أوكرانيين للتخصص في إزالة الألغام. +++ إسرائيل: متطوعون ينقلون مرضى فلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية +++ تركيا: الطيران من مكان العمل إلى المنزل ببدلة سنجاب.
تزامن احتفاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمرور خمس أعوام على توليه منصبه بتدشينه جولة إقليمية ليعود إلى المشهد السياسي الدولي بفضل عائدات النفط وتحالفاته والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
في أنقرة، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف عن الاستعداد للسماح بـ"ممر بحري" آمن في البحر الأسود. ويمكن استخدام هذا الممر لشحن القمح من أوكرانيا إلى السوق العالمية. لكن لماذا تشكك كييف في المسألة، وما العقبات أمام الممر؟
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
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