 مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع | مراسلون حول العالم | DW | 06.05.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع

في خاركيف الأوكرانية يحاول السكان واللاجئون البقاء على قيد الحياة وسط الأنقاض، فيما يستمر الهجوم على المدينة. وأيضاً التقاء لاجئين أوكرانيين وسياح روس في منتجعات تركيا السياحية في أنطاليا.

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تواصل القوات الروسية السبت ضغوطها على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا وخصوصا حول خاركيف (شمال شرق).

موسكو تعزز الضغط على خاركيف وكييف تعلن عن نجاحات تكتيكية 30.04.2022

أسفر القصف الروسي على مدينة خاركيف الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل المزيد من الضحايا المدنيين.

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السلطات في ألمانيا لم تصادر حتى الآن أي عقارات تابعة للأوليغارشية الروسيةلغياب قوانين واضحة في هذا الشأن

عقارات تابعة للأوليغارشية الروسية في ألمانيا 26.04.2022

الحرب في أوكرانيا تشهد تصعيدا مع قصف عنيف لخاركيف ووسط أنباء عن شن هجوم وشيك للسيطرة على كامل ماريبوبل ذات المهمة.

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Ukraine Krieg gegen Russland Ukraine; Krieg; Russland; Invasion; russia; Kharkiv; Charkiw

أوكرانيا: الاستمرار في الحياة بين الأنقاض 06.05.2022

أوكرانيا: تكتيكات الجيش

أوكرانيا: تكتيكات الجيش 06.05.2022

ANTALYA, TURKEY - AUGUST 29, 2016: Holidaymakers at the Kremlin Palace Hotel in the Mediterranean resort of Antalya. Russia's Federal Air Transport Agency banned charter flights to Turkey after the downing of a Russian Air Force jet near the Turkey-Syria border in November 2015. The ban was lifted in August, 2016, with charter flights between Russia and Turkey to resume in September, 2016. Seen behind is a building resembling Moscow's Museum of History. Alexander Demianchuk/TASS

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ألمانيا: حملة تطعيم للاجئين

ألمانيا: حملة تطعيم للاجئين 06.05.2022

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أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني "ساعدته على استهداف جنرالات روس"، وهو ما نفاه مجلس الأمن القومي الأمريكي مشددا على أن واشنطن تساعد كييف في "الدفاع عن نفسها".

Virus attack in city.

"كذبة روسية".. خبراء يدحضون مزاعم امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية 06.05.2022

تروج روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، مزاعم بأن جاراتها تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية بمساعدة أمريكية-ألمانية. فما حقيقة تلك المزاعم؟ وماذا يقول خبراء على دراية بالمختبرات الأوكرانية والأبحاث العلمية لتي تجريها كييف؟

HANDOUT - 01.03.2018, Russland, Ort unbekannt: Dieses vom russischen Fernsehsender RU-RTR via AP zur Verfügung gestellte Standbild zeigt eine neue Sarmat-Interkontinentalrakete. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri warnt vor besorgniserregenden Trends bei der atomaren Bewaffnung. Der Abbau der Arsenale in aller Welt habe sich in den vergangenen Jahren entscheidend verlangsamt, sagte der Sipri-Experte Shannon Kile der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierungen aller Atommächte seien zudem dabei, ihre Atomarsenale zu modernisieren. +++ dpa-Bildfunk +++

تدريبات كالينينغراد .. تقارير ترجح سعي روسيا لـ "تضخيم التهديدات" 05.05.2022

بعد إجراء روسيا لمحاكاة لإطلاق صواريخ ذات قدرة نووية وعقب نشر قوات برية بيلاروسية إلى الميادين القتالية لإجراء تدريبات، تحدث خبراء وتقارير استخباراتية عن "تضخيم للتهديد".

Handout file photo dated July 30, 2017 of marines fire an M777 howitzer high-explosive round during an integrated training exercise at Marine Corps Air Ground Combat Center, Twentynine Palms, CA, USA. U.S. President Joe Biden pledged $ 800 million in more weaponry for Ukraine on Thursday April 21, 2022, and said he would ask Congress for more money to help bolster support for the Ukrainian military as it faces a fresh onslaught by Russia on its eastern flank. Marine Corps photo by Cpl. Justin M. Smith via ABACAPRESS.COM

مدافع هاوتزر ألمانية لأوكرانيا وإخلاء مجمع آزوفستال من المدنيين يتواصل 06.05.2022

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسلم أوكرانيا سبعة مدافع هاتزر ذاتية الدفع ليصل إجمالي تلك المدافع إلى 12 مدفعاً تعهدت برلين بإرسالها. يأتي ذلك فيما يتواصل إخلاء المدنيين من مجمع آزوفستال الذي يحاصره الجيش الروسي.