مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع

تقرير: معلومات استخباراتية أمريكية "سمحت باستهداف جنرالات روس" في أوكرانيا

أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني "ساعدته على استهداف جنرالات روس"، وهو ما نفاه مجلس الأمن القومي الأمريكي مشددا على أن واشنطن تساعد كييف في "الدفاع عن نفسها".