مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع

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في خاركيف الأوكرانية يحاول السكان واللاجئون البقاء على قيد الحياة وسط الأنقاض، فيما يستمر الهجوم على المدينة. وأيضاً التقاء لاجئين أوكرانيين وسياح روس في منتجعات تركيا السياحية في أنطاليا.
أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني "ساعدته على استهداف جنرالات روس"، وهو ما نفاه مجلس الأمن القومي الأمريكي مشددا على أن واشنطن تساعد كييف في "الدفاع عن نفسها".
تروج روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، مزاعم بأن جاراتها تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية بمساعدة أمريكية-ألمانية. فما حقيقة تلك المزاعم؟ وماذا يقول خبراء على دراية بالمختبرات الأوكرانية والأبحاث العلمية لتي تجريها كييف؟
بعد إجراء روسيا لمحاكاة لإطلاق صواريخ ذات قدرة نووية وعقب نشر قوات برية بيلاروسية إلى الميادين القتالية لإجراء تدريبات، تحدث خبراء وتقارير استخباراتية عن "تضخيم للتهديد".
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسلم أوكرانيا سبعة مدافع هاتزر ذاتية الدفع ليصل إجمالي تلك المدافع إلى 12 مدفعاً تعهدت برلين بإرسالها. يأتي ذلك فيما يتواصل إخلاء المدنيين من مجمع آزوفستال الذي يحاصره الجيش الروسي.
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