 مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع | مراسلون حول العالم | DW | 11.12.2021

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع

من خلال حسابها على تويتر، تكافح الشابة أليسي باتاشو من السكان الأصليين ضد سياسة الرئيس البرازيلي بولسونارو وضد إزالة الغابات المطيرة. وإسرائيل تكافح جائحة كورونا بحملة تطعيم واسعة النطاق.

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