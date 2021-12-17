مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع

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من خلال حسابها على تويتر، تكافح الشابة أليسي باتاشو من السكان الأصليين ضد سياسة الرئيس البرازيلي بولسونارو وضد إزالة الغابات المطيرة. وإسرائيل تكافح جائحة كورونا بحملة تطعيم واسعة النطاق.
نتائج أولية جيدة بعد شهر واحد من بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسرائيل، والتي أظهرت انخفاض أعداد الإصابات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما بصورة ملحوظة، فيما سجلت ألمانيا أقل عدد من الإصابات اليومية منذ ثلاثة أشهر.
الصيف على الأبواب والكثيرون يعدون حقائبهم، استعداداً لقضاء الإجازة في القارة الأوروبية. وتيرة فتح الحدود تختلف من دولة لأخرى في التكتل الأوروبي وبشروط متباينة أيضاً. نستعرض معكم أبرز الوجهات السياحية.
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