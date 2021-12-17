مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع

دراسة تظهر نجاحا مبدئيا لحملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل

نتائج أولية جيدة بعد شهر واحد من بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسرائيل، والتي أظهرت انخفاض أعداد الإصابات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما بصورة ملحوظة، فيما سجلت ألمانيا أقل عدد من الإصابات اليومية منذ ثلاثة أشهر.