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مراسلون حول العالم - الحياة في محطات مترو الأنفاق في خاركيف ومواضيع أخرى

هرب الكثيرون من القصف الروسي في خاركيف إلى محطات مترو الأنفاق، لكنهم لا يريدون مغادرة ملاجئهم، لأن الخوف ما زال قائماً. وفي الجارة بولندا تم استقبال الآلاف من الأيتام الأوكرانيين.