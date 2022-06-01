مراسلون حول العالم - الحياة في محطات مترو الأنفاق في خاركيف ومواضيع أخرى

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هرب الكثيرون من القصف الروسي في خاركيف إلى محطات مترو الأنفاق، لكنهم لا يريدون مغادرة ملاجئهم، لأن الخوف ما زال قائماً. وفي الجارة بولندا تم استقبال الآلاف من الأيتام الأوكرانيين.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
زار الرئيس الأوكراني لأول مرة الخطوط الأمامية للمعارك الطاحنة في إقليم خاركيف وتفقد البنية التحتية المدمرة للمدينة، فيما تتقدم القوات الروسية نحو المدن الرئيسية في سيفيرودونتسك وجارتها ليسيتشانسك في دونباس.
يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة فتح تحقيق في وقائع قتل وتعذيب المدنيين المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الغزو الروسي، كما يدعو القرار لإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول.
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