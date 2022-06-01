 مراسلون حول العالم - الحياة في محطات مترو الأنفاق في خاركيف ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 03.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - الحياة في محطات مترو الأنفاق في خاركيف ومواضيع أخرى

هرب الكثيرون من القصف الروسي في خاركيف إلى محطات مترو الأنفاق، لكنهم لا يريدون مغادرة ملاجئهم، لأن الخوف ما زال قائماً. وفي الجارة بولندا تم استقبال الآلاف من الأيتام الأوكرانيين.

مشاهدة الفيديو 12:36

المزيد من المركز الإعلامي

الادعاء الأوكراني يفتح التحقيق في أكثر من 15 ألف قضية جريمة حرب

الحرب في أوكرانيا .. تحقيقات متواصلة باتكاب جرائم حرب محتملة 01.06.2022

تواصل التحقيقات في احتمال ارتكاب روسيا جرائم حرب كثيرة في الأراضي الأوكرانية، غير أن هناك عوائق أمام عملية التوثيق.

الحرب في أوكرانيا .. تحقيق في جرائم حرب محتملة 31.05.2022

مذبحة بوتشا.. بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي

مذبحة بوتشا.. بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي 04.04.2022

منذ بداية الحرب وصل أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا. العديد من العائلات البولندية فتحت أبواب بيوتها لهم

عائلات بولندية فتحت أبواب بيوتها للاجئين الأوكران 05.05.2022

المزيد مراسلون حول العالم

بولندا: مساعدة الأيتام

بولندا: مساعدة الأيتام 03.06.2022

أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر

أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر 03.06.2022

أوكرانيا: العودة إلى بوتشا

أوكرانيا: العودة إلى بوتشا 03.06.2022

خاركيف: الحياة تحت الأرض

خاركيف: الحياة تحت الأرض 03.06.2022

اقرأ أيضا

Smoke and dirt rise from the city of Severodonetsk, during shelling in the eastern Ukrainian region of Donbas, on May 26, 2022, amid Russia's military invasion launched on Ukraine. - Ukraine said may 26 the war in the east of the country had hit its fiercest level yet as it urged Western allies to match words with support against invading Russian forces. Moscow's troops are pushing into the industrial Donbas region after failing to take the capital Kyiv, closing in on several urban centres including the strategically located Severodonetsk and Lysychansk. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP) (Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

روسيا تتقدم في دونباس وأوكرانيا تنتظر أسلحة نوعية من حلفائها 27.05.2022

في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.

President of Ukraine visited the frontline positions in the east of the country and presented state awards to the military, 29 May 2022 The Presidential Office of Ukraine. All materials featured on this site are is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International. The use of any materials posted on the website is permitted provided you link to www.president.gov.ua regardless of full or partial use of materials. 01220, Kyiv, 11 Bankova Str. Quelle: https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-vidvidav-peredovi-poziciyi-na-shodi-krayi-75445

زيلنسكي يزور الخطوط الأمامية في خاركيف والروس يتقدمون في دونباس 29.05.2022

زار الرئيس الأوكراني لأول مرة الخطوط الأمامية للمعارك الطاحنة في إقليم خاركيف وتفقد البنية التحتية المدمرة للمدينة، فيما تتقدم القوات الروسية نحو المدن الرئيسية في سيفيرودونتسك وجارتها ليسيتشانسك في دونباس.

Bildmaterial frei zur Nutzung für alle Ausspielwege zwischen 01. Februar 2022 und 31. März 2022. Keine weitere Nutzung für erneute Veröffentlichung nach diesem Datum möglich. **** epa09788721 Two refugee African students, of Eswatini (Swaziland) nationality, comfort each-other after they manage to pass the Romanian-Ukrainian border crossing point in Siret, northern Romania, 27 February 2022. Romanian authorities announced that about 25,000 Ukrainian nationals entered and remained in Romania since the start of the conflict. Romanian authorities decided to make an exception regarding Covid-19 quarantine for all refugees entering Romania from Ukraine. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

أفارقة فروا من حرب أوكرانيا يتهمون ألمانيا بازدواجية المعايير 29.05.2022

يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.

03.05.2022 Anna Shevchenko, 35, reacts next to her home in Irpin, near Kyiv, Tuesday, May 3, 2022. The house, built by Shevchenko's grandparents, was nearly completely destroyed by bombing in late March during the Russian invasion of Ukraine. In her beloved flowerbed, some roses, lilies, peonies and daffodils survived. It is new life. So I tried to save my flowers, she said. (AP Photo/Emilio Morenatti)

مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقاً في الفظائع المرتكبة في أوكرانيا 12.05.2022

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة فتح تحقيق في وقائع قتل وتعذيب المدنيين المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الغزو الروسي، كما يدعو القرار لإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول.