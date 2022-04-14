مراسلون حول العالم - الحرب في أوكرانيا وسلاح الاغتصاب

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في حلقة هذا الأسبوع من مجلة مراسلون حول العالم، نلقي الضوء على مأساة الغزو الروسي لأوكرانيا ومنها سلاح الاغتصاب. كما نتعرف على جهود الأطباء الألمان لإنقاذ حياة طفل أوكراني يعاني من مرض خطير.
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة فتح تحقيق في وقائع قتل وتعذيب المدنيين المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الغزو الروسي، كما يدعو القرار لإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول.
أكد متحدث باسم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن زيارتها لأوكرانيا ولقائها نظيرتها الأوكرانية، في زيارة لم يعلن عنها سابقا. وكانت بايدن قد زارت رومانيا وسلوفاكيا خلال اليومين الماضيين.
تواجه المنطقة المغاربية بحكم موقعها الإستراتيجي وتزايد أهميتها في أمن الطاقة الأوروبي، ضغوطا متزايدة من روسيا والغرب. وتخشى أوروبا التي تراجع نفوذها من مخاطر تحول جوارها الجنوبي إلى بؤرة صراع جديدة، ما ملامح هذا التحول؟
تُصنف جرائم الحرب بأنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة. ووفقا لشهود عيان وتقارير، فقد جرى استهداف المدنيين في أوكرانيا في حلقة مستمرة وكان آخرها ما وقع في بوتشا. بيد أن إثبات جرائم الحرب مهمة صعبة.
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