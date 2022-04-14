 مراسلون حول العالم - الحرب في أوكرانيا وسلاح الاغتصاب | مراسلون حول العالم | DW | 13.05.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - الحرب في أوكرانيا وسلاح الاغتصاب

في حلقة هذا الأسبوع من مجلة مراسلون حول العالم، نلقي الضوء على مأساة الغزو الروسي لأوكرانيا ومنها سلاح الاغتصاب. كما نتعرف على جهود الأطباء الألمان لإنقاذ حياة طفل أوكراني يعاني من مرض خطير.

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Einige polnische Frauen tragen Schilder unter anderem mit der Aufschrift «War rape is a crime» (dt. Kriegsvergewaltigung ist ein Verbrechen) auf ihren Rücken und haben rote Farbe an ihre Hintern geschmiert, um vor dem Konsulat der Russischen Föderation gegen Vergewaltigungen von Frauen und Kindern in der Ukraine zu protestieren. +++ dpa-Bildfunk +++

أوكرنيا: الروس وسلاح الاغتصاب 13.05.2022

Natalia Titova, 62, walks as she shows her house, which was destroyed by Russian shelling, amid Russia's Invasion of Ukraine in Chernihiv, Ukraine April 9, 2022. Natalia and her family were staying in the basement, When the rocket hit our house, we ran into the street, it was very scary she said. REUTERS/Zohra Bensemra

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