مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - الحرب في أوكرانيا وسلاح الاغتصاب

في حلقة هذا الأسبوع من مجلة مراسلون حول العالم، نلقي الضوء على مأساة الغزو الروسي لأوكرانيا ومنها سلاح الاغتصاب. كما نتعرف على جهود الأطباء الألمان لإنقاذ حياة طفل أوكراني يعاني من مرض خطير.