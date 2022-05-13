مراسلون حول العالم - الألغام تفشل الحصاد الزراعي ومواضيع أخرى

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في أوكرانيا ـ يستخرج المحققون المزيد من الجثث من مقابر جماعية لجمع أدلة حول الفظائع المزعوم أنه قد ارتكبتها القوات الروسية. وفي بولندا ـ عائلة متعاونة تستضيف ثمانية لاجئين أوكرانيين.
تتزايد الهجمات على الجالية الروسية في ألمانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، من تلطيخ واجهات متاجر روسية بالطلاء إلى إساءات في الشوارع، ما جعل السلطات الألمانية تخشى أن تمتد تداعيات هذا النزاع إلى أراضيها.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
رفضت القيادة في كييف زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أوكرانيا. وخلال زيارة لبولندا، أعلن شتاينماير أن زميله البولندي أندريه دودا اقترح السفر إلى كييف معه ومع رؤساء دول البلطيق، بيد أن الزيارة ألغيت.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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