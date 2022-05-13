 مراسلون حول العالم - الألغام تفشل الحصاد الزراعي ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 20.05.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - الألغام تفشل الحصاد الزراعي ومواضيع أخرى

في أوكرانيا ـ يستخرج المحققون المزيد من الجثث من مقابر جماعية لجمع أدلة حول الفظائع المزعوم أنه قد ارتكبتها القوات الروسية. وفي بولندا ـ عائلة متعاونة تستضيف ثمانية لاجئين أوكرانيين.

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Einige polnische Frauen tragen Schilder unter anderem mit der Aufschrift «War rape is a crime» (dt. Kriegsvergewaltigung ist ein Verbrechen) auf ihren Rücken und haben rote Farbe an ihre Hintern geschmiert, um vor dem Konsulat der Russischen Föderation gegen Vergewaltigungen von Frauen und Kindern in der Ukraine zu protestieren. +++ dpa-Bildfunk +++

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