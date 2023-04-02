مراسلون حول العالم - إنقاذ الشعاب المرجانية في إيطاليا ومواضيع أخرى

الجزائر وفرنسا.. هل تدفع المصالح إلى إنهاء حالة المد والجزر؟

المصالح كبيرة بين فرنسا والجزائر، لكن الخلاف كذلك يظهر من حين لآخر. فهل تتجه الدولتان نحو تذليل كل العقبات قريبا بما في ذلك ملف الذاكرة؟