مراسلون حول العالم - إنقاذ الشعاب المرجانية في إيطاليا ومواضيع أخرى

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أوكرانيا: أسلحة وممتلكات خلفها الجنود الروس يتم جمعها وعرضها في متاحف خاصة. +++ فرنسا: طاهٍ نجم يعلّم اللاجئين صنع المأكولات الفاخرة.
تلحق أعمال تهريب المرجان في الدول المطلة على البحر المتوسط أضرارا بالبيئة والحياة المائية. ويأتي ذلك رغم القوانين الصارمة ضد تهريب الشعاب المرجانية. DW تبحث أسباب المشكلة من ساحل تونس وجنوب إيطاليا.
المصالح كبيرة بين فرنسا والجزائر، لكن الخلاف كذلك يظهر من حين لآخر. فهل تتجه الدولتان نحو تذليل كل العقبات قريبا بما في ذلك ملف الذاكرة؟
مع تزايد أعداد المهاجرين المصريين غير النظاميين الذين وصلوا السواحل الإيطالية والمالطية خلال العام الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي دعم مصر بنحو 80 مليون يورو لرفع كفاءة قوات خفر السواحل.
استثنت باريس لندن من اجتماع أوروبي مهم حول شبكات التهريب، بينما أعلن البابا فرنسيس تألمه لموت مهاجرين ببحر المانش ومناطق أخرى داعيا لمزيد من المساعدة للمهاجرين، فيما أنقذ خفر سواحل إيطاليا نحو 250 مهاجرا انجرف قاربهم.
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