 مراسلون حول العالم - إنقاذ الشعاب المرجانية في إيطاليا ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 08.04.2023

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - إنقاذ الشعاب المرجانية في إيطاليا ومواضيع أخرى

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French President Emmanuel Macron, left, and Algerian President Abdelmadjid Tebboune shake hands during a signing ceremony at Algiers airport, in Algiers, Saturday, Aug. 27, 2022 . The leaders of France and Algeria took an important step Saturday toward mending relations scarred by disputes over migration and the legacy of colonial crimes. They agreed to cooperate on energy, security, medical research and reassessing their joint history. (Ludovic Marin, Pool via AP)

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المصالح كبيرة بين فرنسا والجزائر، لكن الخلاف كذلك يظهر من حين لآخر. فهل تتجه الدولتان نحو تذليل كل العقبات قريبا بما في ذلك ملف الذاكرة؟

Rescue operations, about 12 miles from the coast a fishing boat carrying 303 migrants (all men) of Egyptian origin, including about thirty minors. The migrants, carried out the transshipment on Coast Guard patrol boats, were taken to the port of Roccella Jonica, ITALY-14-11-2021, Credit:Alessandro Serrano' / Avalon

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مع تزايد أعداد المهاجرين المصريين غير النظاميين الذين وصلوا السواحل الإيطالية والمالطية خلال العام الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي دعم مصر بنحو 80 مليون يورو لرفع كفاءة قوات خفر السواحل.

Migranten treffen mit einem Boot im Hafen von Roccella Jonica ein. Die italienische Küstenwache rettete vor der Küste in der Nacht über 250 junge Männer und Jungen, die meisten von ihnen aus Ägypten. +++ dpa-Bildfunk +++

إيطاليا تنقذ مئات المهاجرين واستثناء لندن من اجتماع "شبكات المهربين" 28.11.2021

استثنت باريس لندن من اجتماع أوروبي مهم حول شبكات التهريب، بينما أعلن البابا فرنسيس تألمه لموت مهاجرين ببحر المانش ومناطق أخرى داعيا لمزيد من المساعدة للمهاجرين، فيما أنقذ خفر سواحل إيطاليا نحو 250 مهاجرا انجرف قاربهم.