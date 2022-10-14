مراسلون حول العالم - إندونيسيا تمنح إرهابيين سابقين فرصة ثانية، ومواضيع أخرى

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أوكرانيا: بعد استعادة المناطق التي احتلتها روسيا، يستعد الجنود الأوكرانيون في الخطوط الأمامية لفصل الشتاء. +++ إندونيسيا: الحكومة تمنح العديد من الإرهابيين السابقين فرصة لبداية جديدة.
حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.
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