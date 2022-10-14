 مراسلون حول العالم - إندونيسيا تمنح إرهابيين سابقين فرصة ثانية، ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 21.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - إندونيسيا تمنح إرهابيين سابقين فرصة ثانية، ومواضيع أخرى

أوكرانيا: بعد استعادة المناطق التي احتلتها روسيا، يستعد الجنود الأوكرانيون في الخطوط الأمامية لفصل الشتاء. +++ إندونيسيا: الحكومة تمنح العديد من الإرهابيين السابقين فرصة لبداية جديدة.

المزيد من المركز الإعلامي

جدل حول الحجاب في إندونيسيا

مراسلون حول العالم - جدل حول الحجاب في إندونيسيا 14.10.2022

Piece of luggage and shoe from Holocaust victim Datum/Ort: Sept 20, 2022, Auschwitz camp

بولندا: مجموعة مؤثرة في أوشفيتز 14.10.2022

Indonesia: Mandatory hijabs or freedom to choose? A teacher and students wearing hijabs. Ort: Indonesia Sendedatum: 19.09.2022

إندونيسيا: جدل حول الحجاب 14.10.2022

Record low water levels in Lake Mead, the largest man-made reservoir in the United States, have brought the urgency of the climate crisis a symptom of climate change and poor resource management. Washington has issued an ultimatum to several states to take strict action. Short teaser: Record low water levels in Lake Mead force US federal government to step in and set an ultimatum to the states to come up with drastic measures.

الولايات المتحدة الأمريكية: نهر كولورادو يجف 14.10.2022

المزيد مراسلون حول العالم

كرواتيا: معاناة السكان مع ابن آوى

كرواتيا: معاناة السكان مع ابن آوى 21.10.2022

أندونيسيا: عفو على إرهابيين سابقين

أندونيسيا: عفو على إرهابيين سابقين 21.10.2022

ألمانيا تستقبل مليون لاجئ أوكراني

ألمانيا تستقبل مليون لاجئ أوكراني 21.10.2022

أوكرانيا: تحرك على الجبهة

أوكرانيا: تحرك على الجبهة 21.10.2022

اقرأ أيضا

6717608 09.12.2021 A LPR People's Militia fighter stands guard with a Kalashnikov assault rifle at a checkpoint on the border near the village of Frunze in the Luhansk region, LPR, Ukraine. Sergey Averin / Sputnik

لماذا يرغب حيدر في التطوع للقتال من أجل أوكرانيا؟ 23.03.2022

حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.