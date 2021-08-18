مراسلون حول العالم - إعلاميات في ظل طالبان

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يعاني المئات من البرد والجوع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وهم ضحايا لسياسة اللجوء الفاشلة.
وفي أفغانستان سنتعرف على صحفية أفغانية شابة مستمرة بعملها بشجاعة.
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
بحسب بيانات جديدة للشرطة الألمانية، سجلت أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا عبر حدودها مع بولندا، ارتفاعا ملحوظا. طريق الهجرة الجديد بيلاروسيا - بولندا يشهد إقبالا في ظل التوتر المتواصل بين مينسك وبروكسل.
تظهر فيديوهات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي محاولات مئات المهاجرين غير النظاميين عبور الحدود من بيلاروسيا لبولندا تحت أنظار قوات الأمن في بيلاروسيا. بولندا تتهم جارتها وتتحدث عن "عمل عدائي"، والحكومة تشكل خلية أزمة.
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