مراسلون حول العالم - إعلاميات في ظل طالبان

آلاف المهاجرين يصلون إلى ألمانيا عن طريق بيلاروسيا

بحسب بيانات جديدة للشرطة الألمانية، سجلت أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا عبر حدودها مع بولندا، ارتفاعا ملحوظا. طريق الهجرة الجديد بيلاروسيا - بولندا يشهد إقبالا في ظل التوتر المتواصل بين مينسك وبروكسل.