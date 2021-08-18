 مراسلون حول العالم - إعلاميات في ظل طالبان | مراسلون حول العالم | DW | 29.10.2021

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - إعلاميات في ظل طالبان

يعاني المئات من البرد والجوع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وهم ضحايا لسياسة اللجوء الفاشلة. وفي أفغانستان سنتعرف على صحفية أفغانية شابة مستمرة بعملها بشجاعة.

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