مراسلون حول العالم - ألغام مميتة في ماريوبول ومواضيع أخرى

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قتل الآلاف من المدنيين في ماريوبول تحت وابل القصف الروسي. تمكن ميخايلو بوريشيف من الفرار، لكنه عاد لينقذ الآخرين. وأيضاً: انسحبت القوات الروسية من شمال أوكرانيا، لكنها تركت وراءها ألغامًا مميتة.
كثفت روسيا قصفها لشرق أوكرانيا مؤكّدةً أنّها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يوفّر مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليار دولار. وكييف تستبعد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يشكل "تهديدا" في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري في شمال أوروبا.
في اتصال دام 80 دقيقة، حث الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني الرئيس الروسي مجددا على إنهاء حرب أوكرانيا. كما تم التطرق لمسألة مخاوف أزمة غذاء عالمية. وذكرت برلين أن "بوتين أكّد أنه يريد السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.."
في ضوء سعي فنلندا والسويد للانضمام للناتو، دعا الرئيس أردوغان السويد إلى "إنهاء دعمها السياسي والمالي للتنظيمات الإرهابية" ورفع حظر الأسلحة عن تركيا. فيما قال الرئيس الفنلندي إنه أجرى محادثات "صريحة ومباشرة" مع أردوغان.
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