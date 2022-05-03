 مراسلون حول العالم - ألغام مميتة في ماريوبول ومواضيع أخرى | مراسلون حول العالم | DW | 30.05.2022

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مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - ألغام مميتة في ماريوبول ومواضيع أخرى

قتل الآلاف من المدنيين في ماريوبول تحت وابل القصف الروسي. تمكن ميخايلو بوريشيف من الفرار، لكنه عاد لينقذ الآخرين. وأيضاً: انسحبت القوات الروسية من شمال أوكرانيا، لكنها تركت وراءها ألغامًا مميتة.

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Description: Demining process in Brovary district near Kyiv Location: Brovary district near Kyiv DW, Kostiantyn Honcharov, 21. April 2022 Tags: Ukraine, Kyiv, War in Ukraine

تشيرنيهيف: خطر الألغام المميت 30.05.2022

Titel: The volunteer driving to Mariupol to save civilians Schlagwörter: Ukraine, Russia, war, Mariupol, evacuation, rescue, volunteer Rechte: Mathias Bölinger/DW Sendedatum: 16.05.2022 (DW News) Bildbeschreibung: For weeks, thousands of civilians were stuck in Ukraine's port city of Mariupol. Official efforts to evacuate them kept running into obstacles. DW's Mathias Bölinger spoke to Mykhailo Puryshev, a volunteer who risked his life to rescue those trapped in the city.

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