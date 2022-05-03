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مراسلون حول العالم - ألغام مميتة في ماريوبول ومواضيع أخرى

قتل الآلاف من المدنيين في ماريوبول تحت وابل القصف الروسي. تمكن ميخايلو بوريشيف من الفرار، لكنه عاد لينقذ الآخرين. وأيضاً: انسحبت القوات الروسية من شمال أوكرانيا، لكنها تركت وراءها ألغامًا مميتة.