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مراسلون - حركة #أنا_أيضاَ في بوليوود

٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣

ساهمت حركة "أنا أيضا" قبل خمس سنوات في الإبلاغ عن حالات للتحرش الجنسي والإيذاء الجسدي داخل بوليوود. فهل تغيرت الأوضاع في مجال صناعة السينما الهندية؟

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تنتج الهند أكثر من ألف فيلم سنوياً يشاهدها أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم. تتميز الأفلام الهندية بالمساحة الكبيرة التي تحظى بها الأغاني والرقصات وقصص الحب والتي تكون أكبر من المساحة المخصصة للحوارات في الأفلام. لكن الصورة المشرقة لبوليوود انخدشت بعد الكشف عن شكاوى عديدة ضد مخرجين مشهورين ومنتجين وممثلين وغيرهم من المشاهير ضمن حركة "أنا أيضا" التي انتشرت في الهند قبل خمسة أعوام. لكن لم تصل إلا حفنة قليلة من الحالات إلى القضاء كما تسببت تلك الاتهامات للكثير من المبلغين بفقدان العمل بينما بقي المتهمون بلا عقاب. ريبورتاج: أكانكشا ساكسينا ونيرات كاور

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