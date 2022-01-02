 مراسلون - حافلة البرد في برلين للمشردين | مراسلون | DW | 05.02.2022

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مراسلون

مراسلون - حافلة البرد في برلين للمشردين

مع حلول برد الشتاء القارس في ألمانيا كل عام، يتجمد المشردون. تريد كاتي كايزر تغيير ذلك، فتجوب شوارع برلين ليلا ً في حافلة البرد لتقديم المساعدة من خلال كيس نوم أو شاي ساخن في محاولة انقاذهم.

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يدفع عمل كاتي الشابة إلى أقصى حدودها، ليس فقط بسبب الظروف الصعبة للكثير من المشردين ولكن أيضاً بسبب تجاهل المارة لهم وعدم اهتمامهم بجلب المساعدة. يأتي الكثير من المشردين من شرق أوروبا، ولا يجيدون اللغة الألمانية للحديث عن مشكلاتهم، ويعانون غالباً من أمراض نفسية. لذا، يصعب أحياناً حتى على كاتي مساعدتهم. رغم ذلك، إلا أنها تريد الاستمرار في عملها. فهي تشعر بأنها تستطيع أن تحدث فارقاً كبيراً. ريبورتاج: كيليان باير.

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