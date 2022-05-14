مراسلون - جالية روسية منقسمة - صدام بين أنصار بوتين ومعارضيه

حواجز، وإجراءات مشددة، وآلاف من رجال الشرطة: توقعت الأجهزة الأمنية الألمانية خروج الكثير من المتظاهرين الروس إلى الشوارع. ومن أجل تهدئة الأوضاع بعض الشيء منعت الشرطة رفع الأعلام الأوكرانية والروسية في المظاهرات. ومع ذلك التهبت مشاعر الكثير من المتظاهرين، ودائما ما تكرر حدوث مشاحنات لفظية. تكشف مراسلة دي دبليو أوكسانا إيفدوكيموفا مدى انقسام الجالية الروسية في برلين، وأسباب وجود العديد من أنصار الرئيس بوتين في أوساط الروس في ألمانيا، ممن يرحبون بغزوه لأوكرانيا. ريبورتاج أوكسانا إيفدوكيموفا