 مراسلون - جالية روسية منقسمة - صدام بين أنصار بوتين ومعارضيه | مراسلون | DW | 14.05.2022

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مراسلون

مراسلون - جالية روسية منقسمة - صدام بين أنصار بوتين ومعارضيه

تقسم الحرب على أوكرانيا الجالية الناطقة بالروسية في ألمانيا. ويصطدم معارضو وأنصار الرئيس بوتين ببعضهم بعضا. وقد حدث ذلك أيضا في برلين في الذكرى السابعة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية.

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حواجز، وإجراءات مشددة، وآلاف من رجال الشرطة: توقعت الأجهزة الأمنية الألمانية خروج الكثير من المتظاهرين الروس إلى الشوارع. ومن أجل تهدئة الأوضاع بعض الشيء منعت الشرطة رفع الأعلام الأوكرانية والروسية في المظاهرات. ومع ذلك التهبت مشاعر الكثير من المتظاهرين، ودائما ما تكرر حدوث مشاحنات لفظية. تكشف مراسلة دي دبليو أوكسانا إيفدوكيموفا مدى انقسام الجالية الروسية في برلين، وأسباب وجود العديد من أنصار الرئيس بوتين في أوساط الروس في ألمانيا، ممن يرحبون بغزوه لأوكرانيا. ريبورتاج أوكسانا إيفدوكيموفا

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