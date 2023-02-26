مراسلون - تنس الطاولة لمكافحة الشلل الرعاش

في الحياة اليومية العادية كثيرا ما يصاب النصف الأيمن من جسد زيلكه كيند بالتصلب، إنها ترتعش عند تقطيع الخُضر، أو عندما تمسك بفأرة الكمبيوتر. وتقول أخصائية العلاج الطبيعي التي تقوم برعاية كيند إن تنس الطاولة له أثر إيجابي عليها. مع ذلك لا توجد تقريبا أي دراسة علمية حول مدى تأثير تنس الطاولة على داء باركينسون أو الشلل الرعاش، والمرض نفسه لا شفاء منه. ويوجد في ألمانيا نحو 170 مركزا لدعم مرضى الشلل الرعاش من خلال تنس الطاولة، وهناك المزيد من الإقبال عليها باستمرار.