 مراسلون - بين مؤيد ومعارض - كيف تقسم كورونا ألمانيا | مراسلون | DW | 12.03.2022

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مراسلون - بين مؤيد ومعارض - كيف تقسم كورونا ألمانيا

تدعم الغالبية العظمى في ألمانيا سياسة كورونا التي تنتهجها الحكومة. لكن هناك أقلية تنفي وجود الفيروس وتعارض التدابير الاحترازية المتعلقة به كتلقي التطعيمات. والنتيجة: خلافات تترك أثرها في المجتمع.

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ما يراه البعض كحقيقة، يراه البعض الآخر كغسيل للأدمغة، مما يجعل إيجاد أرضية مشتركة أمراً صعباً. وهو ما لاحظة أيضاً القس يورغ بيغيلو الذي يعيش في هامبورغ. فهو يتلقى مكالمات تعبر عن القلق والغصب و الإحباط. كيف يمكن التعامل مع شخص كان مقرباً، ويعزل نفسه الآن تماماً عن الواقع؟ كما أن ضباط الشرطة من جانبهم يتحدثون عن أن أعمال العنف تجاههم كممثلين للدولة تزداد. تغييرات كثيرة يشهدها المجتمع الألماني. ريبورتاج: فلوريان نوش وأنه هون.

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