 مراسلون - بنغلاديش: خوف الهندوس | مراسلون | DW | 25.09.2022

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مراسلون

مراسلون - بنغلاديش: خوف الهندوس

تستعد الأقلية الهندوسية في بنغلاديش لأهم عيد ديني بالنسبة لها وهو عيد "دورغا بوجا". ورغم سعادة الهندوس بقرب العيد، يشعر الكثير منهم بالخوف من هجمات محتملة لمسلمين متشددين كما حصل في العام الماضي.

شهدت بنغلاديش موجة غضب عارمة بين سكانها المسلمين، بعد انتشار فيديو يظهر قيام شخص هندوسي بوضع القرآن على رجل الآلهة القرد "هانومان". وقام مسلمون غاضبون بتدمير معابد هندوسية كما وقعت أعمال عنف في العديد من المناطق. يعد الإسلام ديانة الدولة في بنغلاديش ويضمن الدستور هناك حرية المعتقد والدين. لكن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد أعمال العنف ضد الأقلية الهندوسية، فقد أحصت منظمات حقوقية آلاف الحالات التي استهدفت مواطنين هندوس في بنغلاديش، ما جعل أفراد هذه الأقلية يشعرون بخوف مستمر. ريبورتاج: زبير أحمد

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