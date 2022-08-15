مراسلون - بنغلاديش: خوف الهندوس

شهدت بنغلاديش موجة غضب عارمة بين سكانها المسلمين، بعد انتشار فيديو يظهر قيام شخص هندوسي بوضع القرآن على رجل الآلهة القرد "هانومان". وقام مسلمون غاضبون بتدمير معابد هندوسية كما وقعت أعمال عنف في العديد من المناطق. يعد الإسلام ديانة الدولة في بنغلاديش ويضمن الدستور هناك حرية المعتقد والدين. لكن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد أعمال العنف ضد الأقلية الهندوسية، فقد أحصت منظمات حقوقية آلاف الحالات التي استهدفت مواطنين هندوس في بنغلاديش، ما جعل أفراد هذه الأقلية يشعرون بخوف مستمر. ريبورتاج: زبير أحمد