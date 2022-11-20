"مراسلون بلا حدود" - عدد قياسي للصحفيين والصحفيات في السجون في 2022

لم يسبق أن سُجن في العالم الكثير من الصحفيين والصحفيات بسبب عملهم كما حدث هذا العام 2022 . فحتى أول ديسمبر / كانون الأول، وصل عدد الصحافيين والصحفيات المسجونين في العالم إلى مستوى قياسي، قدره 533 صحافيا، بزيادة أربعين صحافيا عن العام الماضي الذي سجل بالأساس عددا تاريخيا بلغ 488، بحسب ما أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) في حصيلتها السنوية الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2022).

ومقارنة بعام 2021، ويمثل هذا الارتفاع نسبة 13 بالمائة عن العام الماضي. وأكثر من نصف المعتقلين منتشرون في خمس دول فقط: الصين وميانمار وإيران وفيتنام وبيلاروسيا.

وقالت المنظمة إن إيران تعتبر دولة جديدة على هذه المجموعة. فبعد اندلاع الاحتجاجات على موت الشابة مهسا أميني يوجد حاليًا 47 إعلاميًا في السجون الإيرانية.

وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تمت إدانة ما يزيد قليلاً عن ثلث العاملين في مجال الإعلام المسجونين في العالم. وينتظر البعض محاكمتهم منذ أكثر من 20 عامًا. وهذا العام، بلغ عدد الصحفيات المسجونات 78 صحفية وهو أعلى من أي وقت مضى. ويعتقد أيضا أن ما لا يقل عن 65 إعلاميا يعتبرون في عداد المخطوفين.

تزايد أيضا عدد الصحفيات السجينات في أنحاء العالم.

كما تشير الحصيلة إلى ارتفاع عدد الصحافيين الذين قتلوا إلى 57 صحفيا على الأقل، 80 في المائة منهم قتلوا عمدا. وتمثل زيادة عدد الصحفيين القتلى نسبة 19 بالمائة تقريبًا عن العام السابق 2021، الذي شهد مقتل 48 صحفيا، أي أقل من 50 صحفيا، وهي نسبة منخفضة ما لم تحدث منذ عام 2003.

وترجع مراسلون بلا حدود ارتفاع أعداد الصحفيين القتلى من جديد إلى الحرب في أوكرانيا، التي قتل فيها 8 عاملين بالإعلام. بيد أن ثلثي الصحفيين القتلى، لقوا حتفهم خارج مناطق الحروب. فقد قتل 11 صحفيا في المكسيك وحدها. وبحسب مراسلون بلا حدود ، فإن البحث في الجريمة المنظمة أو الفساد خطير بشكل خاص.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب، ك ن ا)