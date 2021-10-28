مراسلون بلا حدود تطالب تركيا بإيقاف ترحيل صحفي سوري

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، الجمعة (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021)، السلطات التركية بوقف إبعاد صحفي سوري معارض تنوي السلطات ترحيله إلى سوريا بسبب مشاركته في "واقعة الموز الساخرة". وذكرت المنظمة أن عملية ترحيل الصحفي ماجد شمعة قد تسبب له "أعمال انتقامية خطيرة وربما قاتلة" من قبل النظام السوري. وبينت المنظمة بأنه لا يُسمح بترحيل أي لاجئ إلى بلد تتعرض فيه حياته إلى الخطر.

وكان محامي الصحفي محمد علي حرتاوي قد قال أمس الخميس إن السلطات التركية تفكر في ترحيل الصحفي السوري ماجد شمعة بسبب مقطع فيديو ساخر يتعلق بمزاعم بأن السكان المحليين لا يستطيعون تحمل تكلفة شراء الموز بينما يستطيع السوريون المتواجدون في البلاد ذلك.

مشاهدة الفيديو 01:46 تفاقم معاناة اللاجئين السوريين

‬‬‬‬وتداول سوريون في تركيا لقطات صوروها لأنفسهم وهم يأكلون الموز الشهر الماضي، بعد أن أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مواطنا تركيا يقول إنه ليس باستطاعته شراء الموز فيما يشتريه السوريون "بالكيلوغرامات". وأثارت مقاطع الفيديو حفيظة العديد من المواطنين الأتراك، مما دفع السلطات إلى احتجاز رعايا أجانب بسبب "منشورات استفزازية" تظهر تناولهم للموز. وقالت مديرية الهجرة إن المعتقلين سيتم ترحيلهم.

وفي أحد مقاطع الفيديو، ظهر ماجد، وهو صحفي يعمل في شبكة (أورينت نيوز)، وهو يشتري الموز سرا ويختبئ لأكله دون أن يراه أحد. وقال محاميه محمد علي حرتاوي إنه جرى إرسال شمعة إلى مركز لإعادة اللاجئين بالقرب من الحدود السورية بعد أن خضع لاستجواب من قبل مدع عام في إسطنبول في مطلع الأسبوع قبل أن يفرج عنه.

وأضاف أن شمعة، الذي يعيش في تركيا منذ سبع سنوات، لم يكن في نيته الاستهزاء بأحد وجل ما أراده هو تناول مشاكل السوريين بطريقة فكاهية. وقال حرتاوي لرويترز "صدقني...السوريون يشعرون بالخوف فعلا عند شراء الموز أو الفاكهة. لقد لامس جرحا نازفا لديهم".

وتابع حرتاوي قائلا إن شمعة يخشى أن يتم إعدامه في حالة إعادته إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الرئيس بشار الأسد، خاصة وأنه سبق أن قام بتصوير مقاطع فيديو ساخرة عنه. وأضاف أنه من المتوقع صدور قرار حول إمكانية ترحيل شمعة يوم الجمعة.

وقال إيرول أوندير أوغلو ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إن إجراءات الترحيل تُستخدم كسلاح ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. وأوضح أن "المعاملة التي يواجهها ماجد شمعة إثر تناوله قضية الموز بطريقة فكاهية تظهر مدى هشاشة مبدأ سلامة الإقامة وروح التسامح في تركيا". وأضاف "لدينا مخاوف جدية بشأن سلامة حياة شمعة".

ويعيش حاليا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا، لكن المشاعر تجاههم تغيرت للأسوأ في الآونة الأخيرة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية التركية في الأشهر الأخيرة ويقول بعض الأتراك إن الحكومة تقدم دعما اقتصاديا أكبر للمهاجرين.

ز.أ.ب/ف.ي (رويترز، د ب أ)