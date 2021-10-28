مراسلون بلا حدود تطالب تركيا بإيقاف ترحيل صحفي سوري

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، الجمعة (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021)، السلطات التركية بوقف إبعاد صحفي سوري معارض تنوي السلطات ترحيله إلى سوريا بسبب مشاركته في "واقعة الموز الساخرة". وذكرت المنظمة أن عملية ترحيل الصحفي ماجد شمعة قد تسبب له "أعمال انتقامية خطيرة وربما قاتلة" من قبل النظام السوري. وبينت المنظمة بأنه لا يُسمح بترحيل أي لاجئ إلى بلد تتعرض فيه حياته إلى الخطر.
وكان محامي الصحفي محمد علي حرتاوي قد قال أمس الخميس إن السلطات التركية تفكر في ترحيل الصحفي السوري ماجد شمعة بسبب مقطع فيديو ساخر يتعلق بمزاعم بأن السكان المحليين لا يستطيعون تحمل تكلفة شراء الموز بينما يستطيع السوريون المتواجدون في البلاد ذلك.
وتداول سوريون في تركيا لقطات صوروها لأنفسهم وهم يأكلون الموز الشهر الماضي، بعد أن أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مواطنا تركيا يقول إنه ليس باستطاعته شراء الموز فيما يشتريه السوريون "بالكيلوغرامات". وأثارت مقاطع الفيديو حفيظة العديد من المواطنين الأتراك، مما دفع السلطات إلى احتجاز رعايا أجانب بسبب "منشورات استفزازية" تظهر تناولهم للموز. وقالت مديرية الهجرة إن المعتقلين سيتم ترحيلهم.
وفي أحد مقاطع الفيديو، ظهر ماجد، وهو صحفي يعمل في شبكة (أورينت نيوز)، وهو يشتري الموز سرا ويختبئ لأكله دون أن يراه أحد. وقال محاميه محمد علي حرتاوي إنه جرى إرسال شمعة إلى مركز لإعادة اللاجئين بالقرب من الحدود السورية بعد أن خضع لاستجواب من قبل مدع عام في إسطنبول في مطلع الأسبوع قبل أن يفرج عنه.
وأضاف أن شمعة، الذي يعيش في تركيا منذ سبع سنوات، لم يكن في نيته الاستهزاء بأحد وجل ما أراده هو تناول مشاكل السوريين بطريقة فكاهية. وقال حرتاوي لرويترز "صدقني...السوريون يشعرون بالخوف فعلا عند شراء الموز أو الفاكهة. لقد لامس جرحا نازفا لديهم".
وتابع حرتاوي قائلا إن شمعة يخشى أن يتم إعدامه في حالة إعادته إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الرئيس بشار الأسد، خاصة وأنه سبق أن قام بتصوير مقاطع فيديو ساخرة عنه. وأضاف أنه من المتوقع صدور قرار حول إمكانية ترحيل شمعة يوم الجمعة.
وقال إيرول أوندير أوغلو ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إن إجراءات الترحيل تُستخدم كسلاح ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. وأوضح أن "المعاملة التي يواجهها ماجد شمعة إثر تناوله قضية الموز بطريقة فكاهية تظهر مدى هشاشة مبدأ سلامة الإقامة وروح التسامح في تركيا". وأضاف "لدينا مخاوف جدية بشأن سلامة حياة شمعة".
ويعيش حاليا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا، لكن المشاعر تجاههم تغيرت للأسوأ في الآونة الأخيرة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية التركية في الأشهر الأخيرة ويقول بعض الأتراك إن الحكومة تقدم دعما اقتصاديا أكبر للمهاجرين.
ز.أ.ب/ف.ي (رويترز، د ب أ)
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فستان الزفاف ضد العنف
هل هي الأميرة ليا وهي متأهبة للمعركة ضد جيش دارث فيدر؟ للوهلة الأولى يبدو المشهد وكأنه من سلسة أفلام "حرب النجوم”. لكن الصورة من روسيا البيضاء، حيث احتج عشرات الآلاف بشكل سلمي ضد رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو عام 2020 .ارتدى كثير من المتظاهرين والمتظاهرات ملابس بيضاء، مثل هذه الفتاة التي اختارت فستان الزفاف كرمز للاحتجاج ضد القمع والعنف.
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التشبث بالحرية
سواء أكان المتظاهرون يرتدون الأبيض أو الأحمر، فإنهم يتحدون قوات الأمن البيلاروسية التي ترتدي الزي العسكري. هذه الشابة أيضا تحتج ضد لوكاشينكو، لكنها بدلاً من فستان الزفاف، اختارت احتضان هذا الجندي الشاب. بينما تتظاهر بكل جوارحها وجسدها من أجل السلام والحرية، يبدو الجندي في حيرة من أمره ولا يعرف كيف يتعامل مع الموقف. نجحت المصورة البيلاروسية فيوليتا سافشيتس في التقاط صورتين قويتين رمزياً.
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صور القمع
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الجانب السلبي للصورة!
لولا الرجل بالزي العسكري، قد تبدو مثل صورة زوجين أمام فندق والموظف ينتظر حمل أمتعتهما. لكنها للصحفي قادري غورسل عند إطلاق سراحه واستقبال زوجته له أمام بوابة السجن. أثرت الصورة على الكثيرين في تركيا، حتى على الحكومة. يقول المصور ياسين أكغول: "منذ ذلك الحين، لم يعد يتم الإفراج عن السجناء أمام بوابة السجن (...) ولكن في محطات الخدمة على الطريق السريع وهذا هو الجانب السلبي لهذه الصورة الناجحة".
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رحيل بلا وداع
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جسر فوق الرأس
حتى هؤلاء الأشخاص الذين لا مأوى لهم في ساو باولو لا يستطيعون حماية أنفسهم من كورونا. فقط بطانية رقيقة تفصلهم عن الرصيف الصلب والسيارات تمر من حولهم، لكن هناك "جسر" فوق رؤوسهم. الصورة للمصور لالو دي ألميدا الذي أراد استخدام صوره للفت الانتباه إلى الأزمة في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة. إنه يصور أشخاصا لا تعتبر وقاية الفم والنظافة أكبر مشاكلهم، بل العثور على ما يكفي من الطعام لهم ولأطفالهم.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
النوم في أخطر الأماكن
بدلاً من تحت الجسر، ينام الناس هنا تحت مضخة الغاز. كان مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية أكبر مخيم للاجئين في الاتحاد الأوروبي قبل الحريق الهائل الذي دمره في سبتمبر/ أيلول 2020. كان اللاجئون يعيشون في ظروف صعبة "لا إنسانية" في المخيم المكتظ، لكن بعد الحريق، بات هؤلاء بلا مأوى واضطروا للنوم في الشارع، أو تحت سقف محطة الوقود كما في هذه الصورة.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
خطوات صغيرة نحو حياة أفضل
حريق مخيم موريا والأوضاع السيئة للاجئين في جزيرة ليسبوس تزامن مع تفشي وباء كورونا، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى استقبال بعض اللاجئين من بين 12 ألف لاجئ ممن كانوا في المخيم. كذلك الأمر بالنسبة للفتاة الصغيرة في الصورة والتي تسير نحو الحافلة في ميناء بيرايوس بالقرب من أثينا. التقطت المصورة لويزا جولياماكي الصورتين للاجئين.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
العيش وسط الدمار
هذه البنايات كانت في السابق مبان سكنية قبل الحرب. من الصعب اليوم تخيل أن الناس ما زالوا يعيشون هنا. تقع هذه المباني في مدينة بنغازي القديمة شرقي ليبيا. أعقبت الإطاحة بالقذافي في عام 2011 تسع سنوات من الحرب الأهلية. والبنية التحتية المدمرة التي يظهرها المصور الصحفي الأيرلندي إيفور بريكيت في صوره، شاهدة على الدمار الذي لحق بالبلاد.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
الحلوى ضد مرارة الحرب
تقع عربة الحلوى هذه في ساحة الشهداء بوسط مدينة طرابلس الليبية. حلوى غزل البنات أم الفشار؟ هذا سؤال لا يثير اهتمام الناس في بلد ابتلي بحرب أهلية وبالموت والدمار، لكنه مازال يحتفظ ببعض أوجه الحياة. بعض الحلوى قد تنسي المآسي بعض الوقت. هذه الصورة أيضا للمصور الإيرلندي إيفور بريكيت الذي زار ليبيا الآن للمرة الثانية منذ عام 2011. إعداد: ماركو مولر/ إيمان ملوك