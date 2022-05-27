 مراسلون - بداية جديدة - أسرة أوكرانية في برلين | مراسلون | DW | 28.05.2022

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مراسلون

مراسلون - بداية جديدة - أسرة أوكرانية في برلين

لجأت ساشا وابنتها آنا إلى ألمانيا هرباً من الحرب في أوكرانيا قبل شهرين. زوجها قتل في الحرب الدائرة شرق البلاد قبل عدة أعوام، وهي الآن تريد بدء حياة جديدة في برلين مع ابنتها.

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كانت آنا طالبة في المدرسة وكانت أمها ساشا تعمل في مكتب لخدمة الزبائن في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية. تعرضت تلك المدينة لقصف عنيف في بداية الحرب في أوكرانيا، مما اضطر ساشا وابنتها إلى الهرب. وهما الآن في برلين لدى إحدى العائلات الألمانية. تنتظر اللاجئتين الآن تحديات كبيرة كالالتحاق بمدرسة وتعلم اللغة وإيجاد عمل. مراسلة دي دبليو رافقت ساشا وابنتها في أولى مراحل اللجوء.

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