مراسلون - بداية جديدة - أسرة أوكرانية في برلين

كانت آنا طالبة في المدرسة وكانت أمها ساشا تعمل في مكتب لخدمة الزبائن في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية. تعرضت تلك المدينة لقصف عنيف في بداية الحرب في أوكرانيا، مما اضطر ساشا وابنتها إلى الهرب. وهما الآن في برلين لدى إحدى العائلات الألمانية. تنتظر اللاجئتين الآن تحديات كبيرة كالالتحاق بمدرسة وتعلم اللغة وإيجاد عمل. مراسلة دي دبليو رافقت ساشا وابنتها في أولى مراحل اللجوء.