مراسلون - اليونان: عيادة أسنان للاجئين

لا يملك كثير من اللاجئين في رحلة لجوئهم الشاقة والطويلة إمكانية للذهاب لطبيب الأسنان، حتى وإن كانت لديهم آلام. هذا هو حال الشابين الفلسطينيين عواد وإيهاب اللاجئين في جزيرة خيوس اليونانية. لكن افتتاح طبيب الأسنان الألماني ألكسندر شافيج لعيادة في مخيم اللاجئين على الجزيرة، أتاح الفرصة لعواد وإيهاب تلقي العلاج أخيراً. مشروع العيادة وجد النور بفضل مساعدات متبرعين والطبيب الألماني سعيد بكلمات الامتنان والشكر التي يسمعها من قبل الكثير من المحتاجين . ريبورتاج: ماريوس رايشرت