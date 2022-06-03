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مراسلون - الولايات المتحدة: يوفالدي بعد المذبحة

بعد حادث القتل العشوائي في بلدة يوفالدي الأمريكية، يحتدم الجدل بين السكان فيها حول قوانين حمل وحيازة الأسلحة. فبينما يرى البعض في ذلك حقاً أساسياً، يعتبر البعض الآخر حمل السلاح مصيبة اجتماعية يجب التخلص منها.