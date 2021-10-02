 مراسلون - الهولوكوست: شباب ألمان في أوشفيتز | مراسلون | DW | 09.10.2021

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مراسلون

مراسلون - الهولوكوست: شباب ألمان في أوشفيتز

لم تزر الشابتان ماريا وفيدا معسكر اعتقال وإبادة نازي فيما قبل. ولكن الآن حان الوقت: الشابتان هما جزء من مجموعة من المسلمين والمسيحيين واليهود تزور معسكر أوشفيتز النازي.

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في موقع المحرقة، تتحدث مجموعة من الشباب إلى شهود عيان معاصرين ويتم تبادل الآراء. مثل هذه الرحلات ضرورية وفقًا لتجربة المنظمين، لأن تاريخ الديكتاتورية النازية لا يتم التعامل معه دائمًا بشكل شامل في الدروس المدرسية في ألمانيا؛ وفي بعض الأحيان يتم تداوله كمجرد حقبة وسط العديد من الحقب. كما أنه لا تزال هناك ضرورة وفرصة لمواجهة معاداة السامية الحالية تماما كالعنصرية تجاه للمسلمين. وفي النهاية، اتفق المشاركون على أنه على كل الشباب في ألمانيا زيارة معسكر اعتقال نازي سابق مرة على الأقل. ريبورتاج: أكسل روفولت.

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