مراسلون - الهروب من ماريوبول - رحلة ميخايلو الخطرة على جبهة الحرب

كان ميخايلو يملك ناد للرقص في مدينة ماريوبول الأوكرانية حيث كان يعمل العشرات. ومع اندلاع الحرب بقي زملاء ميخايلو عالقين في المدينة التي تعرضت لحصار روسي محكم. لكن ميخايلو لم يفكر طويلا قبل أن يقرر مساعدة زملائه على الخروج من المدينة. وفعلا قام ميخايلو بست رحلات خطرة عبر نقاط التفتيش وعبر خط الجبهة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص من تلك المدينة. ميخايلو كان يحمل أيضاً المساعدات الطبية والمواد الغذائية للسكان هناك. الرجل تعلم من خلال هذه التجربة جب الوطن والتضحية من اجل كل ما هو غال. ريبورتاج: ماتياس بولينغر