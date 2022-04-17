 مراسلون - الهروب من ماريوبول - رحلة ميخايلو الخطرة على جبهة الحرب | مراسلون | DW | 21.05.2022

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مراسلون

مراسلون - الهروب من ماريوبول - رحلة ميخايلو الخطرة على جبهة الحرب

تكثر في الحروب قصص القسوة والرعب والكراهية، لكن الحروب لا تخلو أحيانا من الشجاعة وحب التضحية. قصة ميخايلو أبرز مثال على ذلك.

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كان ميخايلو يملك ناد للرقص في مدينة ماريوبول الأوكرانية حيث كان يعمل العشرات. ومع اندلاع الحرب بقي زملاء ميخايلو عالقين في المدينة التي تعرضت لحصار روسي محكم. لكن ميخايلو لم يفكر طويلا قبل أن يقرر مساعدة زملائه على الخروج من المدينة. وفعلا قام ميخايلو بست رحلات خطرة عبر نقاط التفتيش وعبر خط الجبهة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص من تلك المدينة. ميخايلو كان يحمل أيضاً المساعدات الطبية والمواد الغذائية للسكان هناك. الرجل تعلم من خلال هذه التجربة جب الوطن والتضحية من اجل كل ما هو غال. ريبورتاج: ماتياس بولينغر

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