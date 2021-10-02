 مراسلون - الهروب: من أفغانستان إلى الولايات المتحدة | مراسلون | DW | 16.10.2021

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مراسلون

مراسلون - الهروب: من أفغانستان إلى الولايات المتحدة

نجح أحمد في الخروج من أفغانستان والوصول إلى فريمونت في كاليفورنيا حيث تعيش واحدة من أكبر جاليات أفغان المنفي في العالم. ومؤخراً إنضم أحمد إليها، بعد أن نجح وهو المترجم السابق في الجيش الأمريكي من الهروب من أفغانستان، مضطرا إلى ترك أسرته وراءه.

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كانت ظروف هروب أحمد مأساوية: لقد نجا في أخر لحظة من هجوم ميليشيا داعش الإرهابية في مطار كابول. الآن عليه أن يجد طريقه في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو بحاجة إلى مسكن وطعام ويحتاج للعمل في أقرب وقت ممكن. حاليا يقيم أحمد مع شقيقه في "كابول الصغيرة" ، أو هكذا يطلق على منطقة يقطنها أفغان المنفى في مدينة فريمونت بالقرب من سان فرانسيسكو. لقد وصل الأفغان الأوائل إلى هنا في ثمانينيات القرن الماضي أثناء التدخل السوفيتي في أفغانستان. إينيس بول وأوليفر ساليه رافقا أحمد في خطواته الأولى في "كابول الصغيرة".

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