مراسلون - النفايات البلاستيكية: كيف يتم تنظيف نهر الدانوب

ولكن الأمر أكثر من فعالية دعائية: كل يوم يأخذ فريقه عينات من الماء ليبحث فيها عن أصغر جزيئات البلاستيك ورواسب الأدوية. فالمواد الضارة تؤثر سلباً على التنوع البيولوجي في نهر الدانوب ومخلفات البلاستيك تضعف الجهاز المناعي للإنسان وتصل إلى الدم والمخ. أندرياس فات لا يريد تقبل ذلك، وله دافع شخصي أيضاً: فهو رياضي محترف ويفضل السباحة في مياه نظيفة. كارولا غراو رافقته.