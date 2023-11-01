مراسلون - المهاجرون والبيروقراطية الالمانية
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يايران مونتيو، من كوبا ويعيش في ألمانيا، لكن يتعين عليه تجديد تصريح إقامته كل عام. وما قد يبدو بسيطاً، غالبًا ما يكون محبطاً ومخيفاً بالنسبة له: فمن الصعب الحصول على مواعيد المراجعة، وهو يود أن يكون بعض موظفي الحكومة أكثر تفهماً. هل سيتمكن من الحصول على تصريح الإقامة الدائمة؟ الأمر أسهل بالنسبة لكاتالينا فاخاردو من كولومبيا: إذ ستأتي قريباً إلى ألمانيا بمساعدة وكالة توظيف لتعمل هنا كمعلمة - لأن هناك حاجة ماسة إلى العمالة الماهرة. لكن قبل ذلك، عليها اجتياز اختبار اللغة. مراسة DW كاترين فيزولوفسكي رافقتهما.