مراسلون - المهاجرون والبيروقراطية الالمانية

من يأتي الى المانيا كمهاجر، يتعين عليه مواجهة البيروقراطية. التي كثيراً ما تتحول الى تجربة محبطة، خاصة مع قلة الموظفين العاملين في الدوائر الألمانية.

يايران مونتيو، من كوبا ويعيش في ألمانيا، لكن يتعين عليه تجديد تصريح إقامته كل عام. وما قد يبدو بسيطاً، غالبًا ما يكون محبطاً ومخيفاً بالنسبة له: فمن الصعب الحصول على مواعيد المراجعة، وهو يود أن يكون بعض موظفي الحكومة أكثر تفهماً. هل سيتمكن من الحصول على تصريح الإقامة الدائمة؟ الأمر أسهل بالنسبة لكاتالينا فاخاردو من كولومبيا: إذ ستأتي قريباً إلى ألمانيا بمساعدة وكالة توظيف لتعمل هنا كمعلمة - لأن هناك حاجة ماسة إلى العمالة الماهرة. لكن قبل ذلك، عليها اجتياز اختبار اللغة. مراسة DW كاترين فيزولوفسكي رافقتهما.