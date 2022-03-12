مراسلون - المساعد الصغير - أرتور يرسم لأجل المشردين

صادف أرتور سوفليه ذات مرة رجلاً بلا مأوى، عندما كان الفتى الفرنسي يقضي إجازة مع عائلته. عندها خطرت في بال أرتور الذي يتمتع بموهبة الرسم، فكرة بيع لوحاته الفنية والتبرع بريعها للمحتاجين. ابن الثلاثة عشر عاماً اصبح اليوم مثالاً للكثيرين من الشباب في فرنسا ومبادرة تقديم العون للمشردين انتشرت في كافة أنحاء البلاد. ريبورتاج: ليزا لويس